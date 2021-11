Spursi došli do prve pobjede pod vodstvom talijanskog stručnjaka

Tottenham Hotspur je pred svojim navijačima preokretom stigao do pobjede 2-1 (0-1) protiv Leeds Uniteda u posljednjoj utakmici 12. kola engleske Premier lige.

Gosti iz donjeg doma ljestvice poveli su u Londonu u 44. minuti, a strijelac je bio Daniel James. Za preokret Tottenhama u drugom poluvremenu pobrinuli su se veznjaci. Danac Pierre-Emile Hojbjerg preciznim je udarcem izjednačio u 58. minuti, a pobjedu Spursima donio je Španjolac Sergio Reguilon u 69. minuti, kad je u mrežu pospremio odbijenu loptu nakon slobodnog udarca Erica Diera.

Ovo je prva Tottenhamova pobjeda otkako je na klupu došao Talijan Antonio Conte.

U prvoj nedjeljnoj utakmici aktualni prvak Manchester City je na svom stadionu Etihad s uvjerljivih 3-0 (1-0) svladao Everton. Domaću momčad je u vodstvo doveo Raheem Sterling u 44. minuti, kad je pogodio mrežu nakon ubačaja Joaoa Cancela. U 55. minuti je Rodri natrčao na jednu odbijenu loptu i s ruba kaznenog prostora poslao neobranjivi "projektil" u gornji desni kut. Za konačnih 3-0 strijelac je u 86. minuti bio Bernardo Silva.

Manchester City je sa 26 bodova ostao na drugom mjestu, a vodeći Chelsea mu bježi za tri boda. Na trećem je mjestu Liverpool sa 25 bodova, dok je četvrti West Ham sa 23 boda. Tottenham se pobjedom dokopao sedmog mjesta, a ima 19 bodova.