Drama na Rujevici: Hajduk svladao Rijeku golom u 98. minuti

Prava nedjeljna poslastica. Riječi su to koje mogu opisati ono što se događalo na Rujevici u stotom Jadranskom derbiju. Prvo na kraju prvog poluvremena u 45. minuti zabija sjajni Marko Livaja i odvodi goste s prednosti na predah. No, Rijeka ne posustaje oštro napada u drugome dijelu i već nakon 9 minuta siguran je najbolji strijelac HNL-a Josip Drmić koji vraća Rijeku u život. Zatim slijedi drama s penalima. U 79. minuti neoprezno igranjeu obrani Hajduka nakon provjere u VAR sobi donosi Rijeci penal. S bijele točke bio je siguran Murić za 2-1 i preokret. Samo četiri minute kasnije, ruka Princea u obrani Rijeke donosi penal gostima. Marko Livaja je miran i u 83. minuti postaje dvostruki strijelac. Na kraju doslovno u zadnjim sekundama zabija Mlakar i donosi pobjedu Hajduku!

Dinamična utakmica i puno prilika i pritiska Rijeke, no Marko Livaja pokazuje klasu na samom isteku prvoga dijela i zabija za 1-0 i odlazak Hajduka s vodstvom na predah.

Netko je s tribina utrčao na travnjak i odmah je nastao kaos oko centra. Ružne scene. Ružan incident u sudčevoj nadoknadi, no brzo su reagirali zaštitari.

Opasan prodor Pavičića kroz Hajdukov 16-erac, no Elez je zaustavio loptu i osigurao domaćinima peti korner.

Nakon jučerašnjeg remija na prvo mjesto zasjeo je Osijek, sa bodom i utakmicom više od drugoplasirane Rijeke. Treći je Dinamo s 28 bodova i utakmicom manje, dok četvrtu poziciju drži Hajduk. Hajduku bi stoga dobrodošla nova tri boda da učvrsti svoju poziciju i pogled prema vrhu ljestvice s novim strategom Dambrauskasom, dok bi dobra predstava i nova tri boda ekipi Gorana Tomića donijela prvo mjesto na ljestvici.