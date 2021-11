VIDEO Pogledajte 'projektil' Rodrija u trijumfu Cityja nad Evertonom

U prvoj nedjeljnoj utakmici 12. kola engleske Premier lige aktualni prvak Manchester City je na svom stadionu Etihad s uvjerljivih 3-0 (1-0) svladao Everton.

Domaću momčad je u vodstvo doveo Raheem Sterling u 44. minuti, kad je pogodio mrežu nakon ubačaja Joaoa Cancela. U 55. minuti je Rodri natrčao na jednu odbijenu loptu i s ruba kaznenog prostora poslao neobranjivi "projektil" u gornji desni kut. Za konačnih 3-0 strijelac je u 86. minuti bio Bernardo Silva.

🚨⚽️ | NEW: Rodri’s banger to double City’s lead over Everton earlier pic.twitter.com/ryjW4A5gae