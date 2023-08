Sportski direktor preuzima klupu Rijeke? Momčad s Jadrana hitno treba pronaći rješenje

KLUB JE OGORČEN

Predsjednik Rijeke: 'Ovo što su napravili i Dinamo i trener Jakirović sportska je sramota'

"U 15.15 sati, nakon što su već svi portali objavili da je Jakirović novi trener Dinama. Tada me je on nazvao, a Dinamo me uopće nije nazvao", ispričao je ljutiti predsjednik kvarnerskoga kluba Damir Mišković