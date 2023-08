Mišković za VL: 'Ako je Mamić doveo Jakirovića, onda je sve ovo što se u Hrvatskoj događa farsa'

Danas je velika smjena trenera potresla hrvatsku nogometnu javnost. Nakon ispadanja od AEK-a u trećem pretkolu Lige prvaka, Dinamo je odlučio smijeniti Igora Bišćana. Nepunih sat vremena nakon što su raskinuli ugovor, već su pronašli novog stratega. Riječ je o Sergeju Jakiroviću koji je u četvrtak trebao voditi Rijeku u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige protiv Lillea. Klub i navijači su ogorčeni ovakvim iznenadnim odlaskom, a cijelu stvar je za Večernji list komentirao predsjednik kluba Damir Mišković.

"Jakirović me nazvao u 15 minuta nakon sto je objavljeno da je trener Dinama, kada je priopćenje već bilo na njihovim stranicama. Rekao je da je Dinamo velika prilika, naravno da jest, razumijem to, i to je normalno, ali način je nenormalan. Ovo nisam vidio niti u 3. Ligi da mi uzmeš cijeli stožer dan prije utakmice za Europu a da niti ne nazoveš, ne kažeš što ćeš napraviti. Postoje ugovori, u njima je klauzula kod Jakirovića i on se može te klauzule odreći, ugovor se može raskinuti s obje strane sve je to u redu. Ali svi vide da je, oprostite na izrazu, ovaj način sramotan kao da se netko sprda sa svima", za Večernji list govori Damir Mišković, osupnut događajima na reakciji Maksimir - Rujevica koji su doveli do smjene Igora Bišćana i prelaska trenera Rijeke na njegovo mjesto.

Tko je donio takvu odluku bez da se uopće obrati Rijeci, sto u klubu smatraju nesportski i neljudski, jer bi se odlazak ukoliko je tako odlučio Jakirović svejedno dogodio, Mišković je pokušao doznati od Vlatke Peras, predsjednice Uprave Dinama i bivše administrativne tajnice bjegunca od pravosuđa i nekad Šefa hrvatskog nogometa Zdravka Mamića, a koji se godinama nakon bijega iz Hercegovine i dalje javno nazivao i predstavljao šefom Dinama.

"Kad sam vidio priopćenje nazvao sam Vlatku nije se javila. Poslao sam joj i glasovnu poruku u kojoj sam joj kazao da ukoliko je sve ovo istina, to nije razina jednog ozbiljnog kluba", rekao je Mišković.

Je li vam odgovorila?

"Ma ja više za to ime ne želim čuti, oprostite. Ako oni nisu imali potrebu nazvati mene i reci da mi uzimaju cijeli stožer, sto je sve razumljivo i normalno ako to žele i ako Jakirović to želi, onda ne znam zašto bih ja trebao nazivati njih. Mislim da ovaj način nije sportski, a niti normalan."

Jeste li se čuli sa Šimićem?

"Ne znam zašto bih, što da mu kažem."

Jeste li se čuli sa Zdravkom Mamićem, smatrate li da je moguće da je ovo njegova odluka?

"Ne, nisam već sigurno godinama. Ako ima istine u pričama je da je Mamić doveo Jakirovića, onda je sve ovo sto se u Hrvatskoj događa farsa, ne Hrvatska u kojoj radimo i koju volimo i gdje živimo, nego država i sve sto se događa, razumiju svi jako dobro. Ja odnose nisam nikada skrivao, niti sam govorio da ih nemam, a kada su se neke stvari doznale i kad je država rekla svoje, ponašao sam se sukladno tome. Nadam se da nije sve to bila farsa i cirkus", kaže Mišković koji još nije, tvrdi, potpisao nikakav raskid ugovora te da će poduzimati korake u hodu jer Jakirović još jutros bio njegov trener.

"U deset ujutro dao je intervju za radio i govorio o Rijeci", otkriva nam predsjednik Rijeke dodajući da nešto tako nikada u 20 godina staža u hrvatskom nogometu nije vidio.

