Split i Zadar stigli do važnih pobjeda u ABA ligi, dvostruki uspjeh naših klubova

Splićani su pobjedu protiv sastava iz Čačka, kasnije se ispostavilo, osigurali u prvoj četvrtini jer su nakon deset minuta imali veliku prednost od 31-15. Nije se Split zadovoljio dobrom igrom u uvodu već je i u drugoj dionici održavao visoku razliku, a odmor je dočekao uz vodstvo 51-36. Rutinski su Splićani odradili posao u drugom poluvremenu. Na velikom su odmaku držali suparnika većinu vremena. U samoj završnici Borac je uspio iskoristiti opuštenost domaćina. Razlika se smanjila, ali pobjeda Splićana nije došla u pitanje.

Prvi strijelac Splita bio je Vito Kučić sa 16 poena, dok je Jacob Stephens dodao 13 koševa uz 10 skokova i četiri asistencije. Ivan Perasović je ubacio 11 poena. Kod gostiju je najbolji bio Diante Baldwin s 21 poenom i sedam asistencija. Na ljestvici vodi Dubai sa šest pobjeda iz šest utakmica. Slijede Partizan i Igokea koji imaju omjer 4-1. Split je sada na dvije pobjede i četiri poraza, dok su iza Splićana Borac s omjerom 1-5 i Krka sa svih šest poraza.

Ranije su u petak u sedmom kolu skupine B košarkaši Zadra upisali drugu pobjedu u sezoni, pred svojim su navijačima svladali Megu sa 88-73 (19-24, 27-19, 20-17, 22-13).

Kod Zadra je Vladimir Mihailović postigao 25 poena uz četiri asistencije i šest skokova, dok je Lovro Mazalin ubacio 22 poena uz šest skokova. Lewis Beech je postigao 12 poena uz pet skokova. Na vrhu ljestvice ove skupine su Budućnost s omjerom 4-2 te Cedevita Olimpija i Spartak s 4-1. Mega sada ima omjer 2-4, a Zadrani dvije pobjede i pet poraza.