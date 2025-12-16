Osmi poraz Clippersa, Zubac imao više skokova nego koševa

Los Angeles Clippersi Ivice Zupca izgubili su osmu utakmicu zaredom, bolji od njih su bili sa 121-103 gostujući Memhis Grizzliesi. Do pobjede je Grizzliese predvodio Jaren Jackson Jr. s 31 poenom, Cam Spencer dodao je 27 poena, a Jaylen Wells je ubacio 16 koševa. Memphis je nakon tri četvrtine vodio 90-76 a nakon toga su lagano došli do svoje treće pobjede nad Clippersima od 28. studenog.

Kod Clippersa najbolji je bio Kawhi Leonard s 21 ubačajem, a Kris Dunn je dodao 17 koševa. Zubac je odigrao nešto više od 33 minute za Clipperse i iskazao se više u skokovima - ugrabio ih je 13 - nego u koševima kojih je zabio šest uz šut iz igre 3/6. Tome je dodao još dvije asistencije i jednu blokadu.

Memphis je završio treću četvrtinu serijom 18-8 i poveo s 14 poena prednosti u posljednjoj četvrtini, a od tada je nastavio s tim. Spencer je pogodio četiri trice u manje od tri minute, dajući Grizzliejima vodstvo od 106-86, šest i pol minuta prije kraja.

Denver Nuggetsi su sinoć stigli do pete uzastopne pobjede nakon što su kod kuće nakon produžetka sa 128-125 slavili protiv Houston Rocketsa. Nikola Jokić je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s još jednim triple-double učinkom od 39 koševa, 15 skokova i 10 asistencija prije nego što je dobio pet osobnih pogrešaka. Jamal Murray postigao je šest od svojih 35 poena u produžetku, a Tim Hardaway Jr. i Cameron Johnson dodali su svaki po 13 poena.Najbolji strijelac Houstona bio je Alperen Sengun koji je utakmicu završio s 33 poena, 10 skokova i 10 asistencija. Kevin Durant je ubacio 25 koševa uz pet blokada, a Amen Thompson je dodao 14 poena i 12 skokova.

Denver je vodio 109-104 nešto manje od tri minute prije kraja regularnog dijela, ali su se Rocketsi oporavili i izjednačili. Murray je pogodio dva slobodna bacanja 18,1 sekundi prije kraja i doveo Nuggetse u vodstvo. No tada je Sengun zabio koš 2,3 sekunde prije kraja čime je doveo Rocketse u vodstvo 117-116. Nuggetsi su postigli prvih sedam poena u produžetku prije nego što je Houston pogodio dva koša zaredom za 124-121 dvije minute prije kraja. Jokić je pogodio dva slobodna bacanja minutu i 40 sekundi do kraja, ali je faulirao Shepparda i time završio svoju večer. Sheppard je podijelio slobodna bacanja prije nego što je Murray pogodio dva na drugoj strani terena s preostalih 47,2 sekunde za vodstvo od šest poena. Nakon toga je Sengun realizirao tricu s preostalih 37,7 sekundi. Onda je u sljedećm napadu Nuggetsa Murray promašio šut, ali je i Sengun promašio tricu i tako završio utakmicu. Thompson je napravio prekršaj nad Hardawayem prije početka igre u autu, a Murrayjevo slobodno bacanje poslalo je utakmicu u produžetke.

I utakmica između Utah Jazza i Dallas Mavericksa u Salt Lake Cityju odlučena je nakon produžetka, a bolja sa 140-133 bila je domaća momčad. Keyonte George postigao je 37 poena - svoju drugu uzastopnu utakmicu s više od 30 poena - i podijelio šest asistencija, vodeći Utah do pobjede. Kod Dallasa najbolji je bio Cooper Flagg koji je postao prvi 18-godišnjak s 40 poena u povijesti NBA lige. Flagg je utakmicu završio s 42 koša, šest asistencija i sedam skokova. Lauri Markkanen je dodao 33 poena, 16 skokova, pet asistencija i četiri ukradene lopte, a Kyle Filipowski 5 poena i devet skokova za četvrtu pobjedu Utaha u zadnjih šest utakmica. P.J. Washington dodao je 25 poena i 13 skokova za Maverickse, koji su pobijedili u pet od prethodnih šest utakmica.

Mavericksi su vodili 103-94 manje od minute nakon početka četvrte četvrtine nakon što je Flagg pogodio polaganje. Utah je napravio seriju 15-6 i izjednačio na 109-109 tricom Filipowskog 7:51 minuta prije kraja. Nešto više od tri minute prije kraja regularnog dijela Dallas je poveo s osam poena razlike, ali Utah se vratio i poveo 127-124 53,6 sekundi prije kraja kada je Collier pogodio koš i prekinuo seriju Mavericksa 11-0. Nakon toga su Mavericksi promašili šest uzastopnih šuteva i otvorili Utahu vrata za vodstvo .Dallasov Max Christie iznudio je produžetke pogađajući oba slobodna bacanja 3,9 sekundi prije kraja regularnog dijela. George je pogodio dva slobodna bacanja i tricu te doveo Utah u vodstvo minutu nakon početka produžetka. Dallas nije postigao koš u produžetku sve dok Washington nije zakucao 56,5 sekundi prije kraja. Jazz je napravio seriju 11-4, koju je zakucao Markkanen i Filipowski laganim šutem, te poveo 140-133 31,8 sekundi prije kraja.

Detroit Pistonsi su produžili svoj niz pobjeda na četiri utakmice nakon što su na gostovanju sa 112-105 nadigrali Boston Celticse. Cade Cunningham je sakupio 32 poena i 10 asistencija za pobjedu Detroita, a Caris LeVert i Tobias Harris dodali su po 13 poena za Pistonse. Jaylen Brown je imao 34 poena, osam skokova i sedam asistencija za Boston, ali je promašio sedam od 14 slobodnih bacanja. Derrick White je ubacio 31 poen za Celticse, koji su izgubili dvije utakmice zaredom.

Toronto Raptorsi su prekinuli niz od četiri poraza pobijedivši u gostima sa 106-96 Miami Heat. Najbolji u redovima pobjedničke momčadi bio je Brandon Ingram s 28 pogodaka od čega je pet trica. Scottie Barnes je sakupio 17 poena, 10 skokova, šest asistencija i tri blokade. Immanuel Quickley dodao je 15 koševa, a Raptorsi su dominirali četvrtom četvrtinom rezultatom 32-19. Bam Adebayo i Norman Powell postigli su po 20 koševa za Miami, kojima je ovo peti uzastopni poraz. Adebayo je također ugrabio 10 skokova, a Kel'el Ware 13 skokova u 19 minuta za Heat, koji su prije utakmice ostali bez Tylera Herroa zbog ozljede desnog palca.