Split i Cedevita Junior u najboljoj formi, Cibona i Zadar u oskudici

bNakon debakla na domaćem parketu protiv velikog rivala Splita (72:90), trener cibosa Josip Sesar otkrio je javnu tajnu, a to je da njegovim košarkašima, pa i njemu i njegovim suradnicima, debelo kasne plaće. Rekao je Sesar da nekima n ije isplaćeno četiri-pet, a nekima čak i sedam-osam plaća . A to sigurno nije ugodna situacija za trenera koji mora upravljati sa psihofizičkom pripremom sportaša za utakmice, to jest poticati njihov tzv. voljni faktor u vrijeme kada svi pomalo postaju bezvoljni.

- Bili smo na putu tri dana u Čačku, vidim ja kakva je to situacija. Nisu to ugovori od 10 do 50 tisuća eura, niti su ti momci nekad igrali za taj novac, pa da mogu spokojno čekati plaću tri-četiri mjeseca. Ali oni vrijedno rade, ne ulaze u priče, a nije lako to ni izdržati. Dođu neke situacije pa se gase požari, no momci su razumni i pristali su na te stvari - kazao je Sesar i tako poslao poruku vlastitoj upravi, koja se operativno sastoji zapravo od jednog čovjeka, a to je Tomislav Šerić.

A on se prihvatio nezahvalnog posla na kojem su se odveć brzo zahvalila prethodna dva direktora, Mauro Lukić i Ivan Matasić, koji će ostati zapamćeni kao ljudi koji su prštali od entuzijazma, a potom se, kad bi nekoliko puta udarili u zid, potiho izvlačili iz velikih klupskih financijskih problema.

I sve to, čini se, odražava se i na parketu. Nije puno bolja situacija ni u Zadru, a čini se da je, gledamo li veliku trojku, financijski najmirnije u Splitu. Žuti više-manje plaćaju igrače na vrijeme jer kvalitetno surađuju s Gradom, bez kojeg ni jedan od tih klubova ne može opstati, sve dok se ne dogodi, ako se ikad i dogodi, privatizacija.

Dijelom su zbog tih razloga žuti i bili smireni u Draženovu domu. Savršeno su proveli svoj plan igre, o kojem trener Srđan Subotić nije htio puno razglabati.

- Kada igrate protiv Cibone, ne razmišljate samo kako zaustaviti igru dva na dva Borne Kapuste ili igru leđima košu njihove visoke linije. Imaju oni i šutere, a kada im uđete u mlin onda ne znate od koga biste se branili.

Ovom prigodom, cibosi su ušli u mlin Splićana, o čemu smo popričali s Rokom Ukićem, veteranom koji igra za svoj matični klub najmanje zbog financijskih razloga.

- Nakon Nove godine igramo dobro, pa je tako bilo i danas. Kada Cibonu svladate na njezinu parketu s 20 koševa, a bili smo bliži tome da bude i 30 nego 10 koševa prednosti za nas, onda tu nema velike filozofije. Logično je da uvijek posebnu pozornost posvetite zaustavljanju suparničkog razigravača, no to nije bila jedina taktička stvar koju smo dobro proveli. Odlično smo trčali i psihički bili jaki kada bi se Cibona približila.

Uz Cedevitu Junior, među hrvatskim klubovima, Split je sada u najboljoj formi, ali ga neće biti na završnom turniru Ćosićeva kupa jer ga je u osmini finala izbacila Cibona.

- Sada mi je još više žao što nas u završnici Kupa neće, ali se nekako tješim da je valjda tako moralo biti i da nas u lipnju čeka nešto veće.

Kad ih već neće biti na završnici Ćosićeva kupa, pitali smo negdašnjeg kapetana reprezentacije tko mu se čini favoritom za trofej. Osjetivši snagu svog "picka" na vlastitoj koži, i to nedavno na Gripama, Ukić je kazao:

- Možda je najočitiji kandidat Cedevita Junior, s obzirom na trenutačnu formu, raspoloženje u momčadi i odmor koji si mogu priušititi jer nemaju abaligaških utakmica. O značaju Simona za njihovu igru suvišno je govoriti jer svi znamo na kojoj razini je on prošle sezone igrao košarku pa, kada se spustio nekoliko razina niže, sada igra s velikom lakoćom. S druge strane, vidjet ćemo kako će cedevitaši reagirati kada se od njih bude očekivao visok domet, a imaju i vrlo povoljan ždrijeb.

Zadar danas protiv Zvezde

Dok će Cedeviti Junior četvrtfinalni suparnik biti Bosco, Cibona i Zadar igraju međusobno. A Zadrani se nadaju trofeju u natjecanju koje nosi ime legende koja je stasala u tom klubu i potom ga i proslavila. Doduše, sastavu Danijela Jusupa nikako u prilog ne ide to što ga u nedjelju čeka domaći abaligaški dvoboj s Crvenom zvezdom, koju će zadarska publika zacijelo bučno "pozdraviti". A to ujedno i stvara obvezu momčadi da se bori iz petnih žila. Za to vrijeme Cibona će igrati ipak lakšu domaću utakmicu, protiv Bosca koji vukovima, ne dođe li do nekog većeg nezadovoljstva momčadi, ne bi trebao biti problem.