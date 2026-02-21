Danijela Dvornik u suzama zbog unučice: 'Kad je ljudska zloba veća od ljubavi'

Danijela Dvornik podijelila je na svom Instagram profilu intimnu i bolnu ispovijest koja je duboko dirnula njezinu publiku. Povod za to bio je šesti rođendan njezine mlađe unuke Lumi, koji, kako je otkrila, ponovno neće moći proslaviti s njom. S knedlom u grlu i suzama u očima, iskreno je progovorila o osjećaju gubitka i nemoći koji je prati posljednjih nekoliko godina, ističući kako joj najteže pada upravo razdvojenost od najmlađih članica obitelji u njihovim najvažnijim danima. - Najgora stvar u mom životu momentalno je to što sam zadnje dvije, tri godine izostala sve rođendane svojih unuka. Lumi danas ima šest godina, ja bih se trebala radovati što ona ima šest godina, i radujem se, ali prosto ne dijelim to vrijeme s njima. Imam osjećaj kao da gubim to sve skupa s njima što bih trebala imati - započela je Danijela svoju dirljivu ispovijest pa nastavila: - Kad je ljudska zloba veća od ljubavi, ne znam kako to opisati, jednostavno ne znam kako to opisati - rekla je kroz suze.

FOTO Sjećate se Stankice iz Gospodina Savršenog? Fileri su joj uništili lice, a ovako sada izgleda

Osim videa koji je mnoge ostavio bez riječi, Danijela je unuci Lumi posvetila i zasebnu objavu, podijelivši nekoliko fotografija s prošlog ljeta provedenog na Braču. Prisjetila se i simpatične anegdote s Lumina rođenja. - Sjećam se momenta kada je došla iz rodilišta kući i kad je Balie uzbuđeno čekala da vidi sestru i zaključila da joj je to 'bljak' i demonstrativno otišla u svoju sobu praveći se da sestra ne postoji - napisala je uz rođendansku čestitku i dodala: - Nadam se da ćemo u budućnosti imati prilike da neke rođendane proslavimo zajedno i nadoknadimo ono što nam je sada daleko - poručila je Danijela u objavi koju možete pogledati OVDJE. Nakon što je njezina objava izazvala lavinu reakcija, a sandučić joj se napunio porukama podrške, Danijela se ponovno oglasila. Zahvalila je svima na lijepim riječima, objasnivši da ponekad tuga jednostavno prevlada. Svoj je optimizam na kraju ipak pokazala citirajući Scarlett O'Haru: - Nakon svega, sutra je novi dan - zaključila je Dvornik.