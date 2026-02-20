Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OGROMAN INTERES

NBA All-Star pratilo 46 milijuna ljudi, najviše od 2011. godine

NBA: Philadelphia 76ers at Los Angeles Lakers
Jayne Kamin-Oncea/REUTERS
VL
Autor
Hina
20.02.2026.
u 14:20

Turnir, koji se održao u Inglewoodu, je ove godine uključivao tri tima koji su igrali kratke 12-minutne utakmice, a osim tima USA Stars i USA Stripes sudjelovao je i Team World, sastavljen od međunarodnih zvijezda.

Ovogodišnje izdanje NBA All-Star vikenda pratilo je 46 milijuna ljudi, što je najviše od 2011. godine i gotovo tri puta više nego prošle sezone, objavila je liga.

NBA liga je objavila kako je 46 milijuna ljudi u Sjedinjenim Državama gledalo All-Star vikend na NBC platformama i ESPN-u.

Turnir, koji se održao u Inglewoodu, je ove godine uključivao tri tima koji su igrali kratke 12-minutne utakmice, a osim tima USA Stars i USA Stripes sudjelovao je i Team World, sastavljen od međunarodnih zvijezda.

Nakon prve faze turnira u kojoj je svatko igrao sa svakim, dva najbolja tima su se sastala u finalu. U finalu je ekipa USA Starsa pobijedila USA Stripes sa 47-21.

Bek Minnesota Timberwolvesa Anthony Edwards proglašen je za najkorisnijeg (MVP) igrača.

All Star vikend NBA lige sljedeće će se godine održati u Phoenix.
Ključne riječi
All Star nba

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!