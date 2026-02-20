NBA All-Star pratilo 46 milijuna ljudi, najviše od 2011. godine

Ovogodišnje izdanje NBA All-Star vikenda pratilo je 46 milijuna ljudi, što je najviše od 2011. godine i gotovo tri puta više nego prošle sezone, objavila je liga.

NBA liga je objavila kako je 46 milijuna ljudi u Sjedinjenim Državama gledalo All-Star vikend na NBC platformama i ESPN-u.

Turnir, koji se održao u Inglewoodu, je ove godine uključivao tri tima koji su igrali kratke 12-minutne utakmice, a osim tima USA Stars i USA Stripes sudjelovao je i Team World, sastavljen od međunarodnih zvijezda.

Nakon prve faze turnira u kojoj je svatko igrao sa svakim, dva najbolja tima su se sastala u finalu. U finalu je ekipa USA Starsa pobijedila USA Stripes sa 47-21.

Bek Minnesota Timberwolvesa Anthony Edwards proglašen je za najkorisnijeg (MVP) igrača.

All Star vikend NBA lige sljedeće će se godine održati u Phoenix.