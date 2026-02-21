FOTO Vodeni div na hrvatskom kontinentu: Terme budućnosti na 13.000 kvadrata pred otvaranjem

U Bjelovaru je u završnoj fazi izgradnje geotermalni sportsko-rekreacijski park Wellovar, jedan od infrastrukturno i financijski najzahtjevnijih projekata u novijoj povijesti grada. Riječ je o kompleksu koji po obuhvatu, tehnološkim rješenjima i planiranoj namjeni nadilazi lokalni značaj te pozicionira Bjelovar među rijetke kontinentalne gradove s cjelogodišnjim termalnim i sportskim sadržajem. Projekt Wellovar istodobno se veže uz razvoj prometne infrastrukture i industrijske zone u istočnom dijelu grada, čime postaje sastavni dio šire strategije urbanog i gospodarskog razvoja.

Geotermalni sportsko-rekreacijski park Wellovar nije još jedan objekt u prostoru, nego zahvat koji dubinski mijenja način na koji Bjelovar vidi sebe – i način na koji će ga vidjeti drugi. Projekt obuhvaća cjeloviti kompleks termi i bazenskih sadržaja, a gradi se na impreisvnih 13.000 m2 zatvorenog prostora, uz dodatnih nekoliko tisuća kvadrata vanjskih površina namijenjenih bazenima i rekreaciji. Cjelokupna investicija procjenjuje se na 41,5 milijuna eura (bez PDV‐a), od čega 17 milijuna eura osigurava EU kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a ostatak sredstva osiguravaju Terme Bjelovar kreditnim aranžmanom. Značajan dio troška, 24 milijuna eura, odnosi se upravo na kredit koji će se otplaćivati u narednih 15 godina. Iz ovih brojki može se iščitati da raste kompleks kakav kontinentalna Hrvatska još nije imala, a otvorenje, sve su sigurniji, održat će se na Dan Grada Bjelovara u rujnu ove godine. Tog dana posjetitelje će dočekati impresivan olimpijski bazen dimenzija 50 x 25 m (standard za međunarodna natjecanja), bazen za rasplivavanje, tri dodatna unutarnja bazena s wellness sadržajima, tri velika vanjska bazena, tribine za 600 gledatelja, wellness i opuštajući prostori, uključujući saune i masažne zone. Samo površine bazena prostirat će se na čak 3900 kvadratnih metara, 2000 unutarnji i 1900 vanjski. Jedan od podataka koji govori o veličini ovog bjelovarskog vodenog diva, jest da će podove i zidove prekriti s čak 20 tisuća keramičkih pločica. Ovaj kompleks naravno uključuje i restoran i ugostiteljski sadržaji s čak 640 stolova te pješačke i rekreacijske površine u zoni kompleksa. Ipak, ono po čemu se Wellovar najviše razlikuje od drugih jest sustav koji je projektiran da bude energetski samodostatan, održiv i dugoročno isplativ. Wellovar će energijom biti opskrbljen iz čak tri izvora, geotermalnom energijom s dva izvora i suncem, odnoso solarima. I neće biti sezonska priča, nego cjelogodišnji pogon.

Tehnički, Wellovar je revolucionaran. Sustav grijanja temelji se na dvije geotermalne bušotine, jednu dubine 500 metara s temperaturom od 33 stupnja i drugu duboku 1,5 kilometara s temperaturom od 75 do 83 stupnja. Uz to, fotonaponski sustav snage 1,3 megavata osigurava dodatnu energiju, dok planirani baterijski sustav od 500 kilovata omogućuje gotovo potpunu energetsku neovisnost.

Grad koji je odlučio ne biti prolazna točka

Iza ovakvog projekta ne stoji slučajnost. Stoje godine planiranja, političke odluke i jasna strategija. Gradonačelnik Dario Hrebak od početka Wellovar ne predstavlja kao bazenski kompleks, nego kao standard. Standard koji, kako sam kaže, danas nema 95 posto gradova u Hrvatskoj. U njegovoj viziji, toplice nisu same sebi svrha. -One su produžetak grada, njegov novi ulazni znak i snažan generator razvoja. Brza cesta, koja se dovršava svega tristotinjak metara od kompleksa, fizički približava Bjelovar Zagrebu na svega 35 minuta vožnje. Industrijska zona Korenovo, planirana u neposrednoj blizini, otvara prostor za nova ulaganja, nova radna mjesta i potpuno novu dinamiku ovog dijela grada- predviđa gradonačelnik Hrebak. Wellovar je projekt koji povezuje infrastrukturu, turizam, sport i gospodarstvo. Projekt koji više ne pita može li Bjelovar biti turistički grad, nego kako će se nositi s rastom. Grad već sada bilježi snažan porast broja noćenja, a s otvaranjem toplica očekuje se i snažan skok dolazaka sportaša, obitelji, rekreativaca i gostiju koji traže sadržaj, ali i mir. U tom smislu, Wellovar je jasna poruka: Bjelovar više ne želi biti usputna stanica, nego odredište.

Čovjek koji zna svaki centimtear gradilišta

Ako je grad dao smjer, onda je Zvonimir Žarec dao srce projekta. Direktor Termi Bjelovar nije menadžer koji o projektu govori iz ureda. On je na gradilištu, u brojkama, u nacrtima, u instalacijama. Zna točno gdje ide svaka cijev, kamo se vraća svaka kap tople vode, gdje se energija ponovno koristi prije nego što se ispusti. Govori o litrima u sekundi, o temperaturama, o spremnicima i sustavima s istom strašću s kojom drugi govore o sportu ili politici. Žarec je u ovaj sektor došao iz bankarstva, ali se u toplice nije samo prebacio – u njih se u potpunosti preselio. Radi dan i noć, razmišlja unaprijed, planira deset koraka prije nego što se oni vide izvana. Njegova filozofija upravljanja jasna je i jednostavna: Wellovar će biti firma s ljudskim licem. Stroga u standardima, ali pravedna prema ljudima. Sustav u kojem se zna tko što radi, ali u kojem se zajedno uči kako biti bolji.

Posebno je ponosan na činjenicu da će Wellovar biti prvi kompleks u Hrvatskoj koji se napaja iz tri različita obnovljive energije, što će biti energetski unikat, neovisan i dugoročno stabilan. -Naš cilj nije samo imati najmoderniji kompleks u Hrvatskoj. Želimo pokazati da se sport i održivost mogu spojiti i da Bjelovar može biti primjer drugim gradovima- ističe prvi čovjek Wellovara, Žarec. Financijski, projekt je zahtjevan, direktor o tome ne govori olako pa na pitanje o cijenama ulaznica kaže samo da će biti - pristupačne. Wellovar mora zaraditi dovoljno da redovno vraća kredit, isplaćuje plaće i održava visoki standard. To je odgovornost koju ne prebacuje na sustav, nego je nosi osobno.

Već u ožujku kreću natječaji za zapošljavanje, njih otprilike 45. Ne zato što je to najranije moguće, nego zato što Žarec ne želi gubiti ljeto na organizaciju dok su svi ljeti na godišnjima. Planiranje unaprijed ovdje nije floskula, nego način rada. Wellovar je, kako Žarec sam kaže, spoj struke i emocije, analiza i vizije, brojeva i srca. Svaka cijev, svaki bazen i svaki sustav grijanja planirani su s preciznošću, ali i s vizijom da objekt bude mjesto sreće i zajedništva. -Kad vidim djecu koja će učiti plivati, obitelji koje će provoditi vikende ovdje i sportaše koji će trenirati, znam da smo stvorili nešto veće od projekta. Ovo je mjesto koje živi i to je ono što me pokreće svaki dan- zaključuje Žarec.

Sport koji konačno dobiva cijelu godinu

Za bjelovarski sport, Wellovar znači prekretnicu. Kako ističe Marko Mihalinec, direktor gradskog poduzeća za upravljanje sportskim objektima i predsjednik Bjelovarskog plivačkog kluba, zatvoreni olimpijski bazen mijenja sve. Plivanje u Bjelovaru ima tradiciju dugu gotovo stoljeće, ali prvi put dobiva uvjete za profesionalni razvoj tijekom cijele godine. -Uz olimpijski bazen, bazen za rasplivavanje i dodatne sadržaje, otvara se prostor za ozbiljna natjecanja, pripreme reprezentacija, ali i masovni sport. Više od 700 ljudi dnevno danas je uključeno u plivačke i rekreativne programe na gradskim bazenima. S Wellovarom, taj broj više nema gornju granicu. Velika je odgovornost imati ovakve mogućnosti, ali neizmjerno se veselimo i znamo kako to iskoristiti- tvrdi Mihalinec. Wellovar će tako postati domaćin cjelogodišnjeg rada plivačkih i vaterpolskih programa i profesionalnog razvoja sportaša. Bit će moguća i organizacija regionalnih i nacionalnih natjecanja, kao i uključivanje mladih sportaša u programe vodene rekreacije i edukacije -Moja procjena je da bi, bez dodatnih smještajnih kapaciteta, objekt bi mogao privući značajan broj sportskih delegacija, klubova i saveza, posebno vodeći računa o tome da trenutno samo Zagreb i Rijeka imaju standardizirane olimpijske bazene s tribinama- kazao je Mihalinec.

Profesionalizacija sporta, dolazak saveza, pripreme nacionalnih selekcija, međunarodna natjecanja – sve to više nije ambicija, nego bjelovarska realnost.

Ciljane brojke

Prema projekcijama Termi Bjelovar i studijama izvodljivosti očekivani broj posjetitelja godišnje jest 180.000–200.000 bez hotelskih kapaciteta, a uz razvoj smještajnih kapaciteta (Garden House, bungalovi, kasnije i hotel) moguć je rast do 300.000 posjetitelja godišnje.

Broj zaposlenih u kompleksu, za početak, bit će 45 radnih mjesta kroz cijelu godinu, uz dodatne prilike u okolnoj industrijskoj zoni koja je također u planu za Veliko Korenovo. Takav obujam posjetitelja prema procjenama ne samo da će ponuditi novim turističkim skupinama destinaciju za vikend i sezonska putovanja, nego će značajno podići standard turističke ponude kontinentalne Hrvatske, Bjelovar će postati nezaobilazno koninentalno turističko mjesto.

Projekt Wellovar strateški je vezan uz infrastrukturu koja se gradi u regiji. Brza cesta koja će kompleks povezivati s glavnom prometnicom i gradom Zagreb bit će završena u predviđenom roku tijekom 2026., a nalazi se samo 300 metara od toplica, što znači da će Bjelovar izravno biti povezan s većim hrvatskim metropolama u roku od približno 35 minuta vožnje. U isto vrijeme, u neposrednoj blizini razvija se i industrijska zona Veliko Korenovo, koja će omogućiti dodatne kapacitete za gospodarstvo i zapošljavanje.

Dok se o Wellovaru često govori kroz brojke, planove i strateške dokumente, u Veliko Korenovo promjena ima sasvim drugo lice – ljudsko. Mještani naselja koje se nalazi tik uz budući kompleks svjesni su da se pred njihovim vratima događa nešto veliko, ali strah od promjena ovdje gotovo ne postoji. Prevladava uzbuđenje i osjećaj da nakon desetljeća čekanja dolazi vrijeme u kojem se selo konačno uključuje u razvoj grada.Naselje udaljeno samo šest kilometara od strogo centra Bjelovara, postat će preko noći najvažniji dio grada, svjestan je toga predsjednik mjesne zajendice Mateo Kunić.

-Ovaj projekt za ravoj našeg značenja znači povijesnu priliku, prvenstveno zbog otvaranja radnih mjesta. Očekujemo i razvoj u smjeru lokalnih OPG-ova i lokalnog poduzetnišva, vjerujemo da će to sada sve krenuti na našu stranu. Ne moram ni govoriti kakve boljitke za našu zajednicu donosi brza cesta i industrijska zona, veselimo se napretku- izjavio je Mateo Kunić.

Marija Klimpak, koja u Velikom Korenovu živi već 50 godina, promjene dočekuje s iskrenim optimizmom. Veseli se, kaže, ne samo zbog blizine toplica, nego zbog činjenice da se cijelo mjesto napokon podiže. Prisjeća se kako se o toploj vodi znalo i prije desetljećima, još od prvih bušotina, i vjeruje da će upravo ovaj projekt donijeti novu vrijednost – ne samo za Bjelovar, nego i za samo Korenovo. Gužve je ne brinu, dapače, dolazak ljudi vidi kao znak života, razvoja i infrastrukture koja će pratiti rast.

Slično razmišlja i Lidija Bohnec Pavon, zamjenica predsjednika mjesnog odbora, koja u Korenovu živi više od tri desetljeća. Za nju Wellovar znači praktičnost, dostupnost i kvalitetu života – posebno za djecu i unuke, koji će sadržaje imati doslovno na dohvat ruke. Projekt vidi kao dio šire slike u kojoj su se veliki zahvati, poput brze ceste i industrijske zone, prirodno usmjerili upravo prema ovom dijelu grada. Posebno ističe nova radna mjesta kao ključnu dobit za lokalnu zajednicu, ali i očekivanje da će razvoj donijeti dodatna ulaganja, nogostupe, kanalizaciju i sigurniju prometnu infrastrukturu.

U Velikom Korenovu Wellovar se ne doživljava kao prijetnja svakodnevici, nego kao njezin logičan nastavak. Kao dokaz da se i manja mjesta mogu naći u središtu velikih priča – ako razvoj dolazi promišljeno i s jasnom vizijom.

Wellovar nije projekt koji se mjeri samo kvadratima, milijunima ili brojem bazena. To je projekt koji se mjeri promjenom percepcije. Trenutkom u kojem Bjelovar jasno kaže da zna što radi i zašto to radi. To je složeni infrastrukturni, energetski, sportski i turistički sustav s jasnim ekspertiznim temeljem, preciznim brojkama i realnim projekcijama. Njegova perspektiva nije ograničena na sezonu ili lokalnu zajednicu – cilja na regionalnu i nacionalnu poziciju zbog kombinacije sadržaja, lokacije, održivosti i stručne pripremljenosti.

Ako se projekt realizira prema planu, Bjelovar će u 2026. godini postati jedna od ključnih destinacija u kontinentalnoj Hrvatskoj, ne samo po broju posjetitelja, nego i po kvaliteti infrastrukture i dugoročnoj održivosti poslovanja. Još važnije, Wellovar će zapečatiti Bjelovar na turističkoj mapi kao nezaobilaznu točku svakog putovanja.