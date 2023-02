Cibonin trener Sesar: Neki moji igrači nisu primili plaću četiri-pet mjeseci

U dvoboju za miran san u preostalih sedam kola regionalne ABA lige, predvođeni Amerikancima Shorterom (19 koševa) i Sullivanom (16) te razigravačem Mavrom (13), košarkaši Splita su usred Zagreba nadigrali Cibonu (90:72) i izborili osmu pobjedu (8-11). Zapravo, žuti su vukove deklasirali jer je na poluvremenu bilo "plus 19" a na kraju treće četvrtine "plus 26" (72:46) pa su Zagrepčani ostali na sedam pobjeda (7-12).

S dobro utvrđenom obranom, i jasnom strategijom napada, momčad Srđana Subotića je domaćina učinila anemičnim sastavom koji je izgledao kao ispuhani balon. Štoviše, živahnije je izgledala skupina od 15-tak glasnih Ciboninih navijača koji nisu posustajali cijeli susret. Nažalost, transfer energije im nije uspijevao jer su cibosi i dalje bili beskrvni. Da li zbog toga što su bili nadigrani, i što im ništa nije polazilo za rukom, ili su u pitanju neki drugi razlozi to je bilo pitanje za Cibonina trenera Josipa Sesara koji je nakon potopa kazao:

- Čestitke Splitu na pobjedi. Ne treba bježati od toga da smo bili prazni, da nismo imali energije no vi znate u kakvoj je situaciji ovaj klub. Prije sezone bilo je pitanje hoće li biti kluba ili neće, u siječnju također. Zar vi mislite da to ne utječe na ove momke? Ovdje ima ljudi koji četiri-pet mjeseci nisu plaćeni, a neki sedam-osam. To dosad nije izlazilo van no ja osjećam potrebu to reći da zaštitim svoje igrače. Hvala navijačima koji su ih bodrili jer oni to zaslužuju. Pokušavali su nas dignuti. Dakako, uvijek će biti povika nezadovoljnika no neke stvari nam nisu išle na ruku.

A nije im zacijelo odgovarala niti dobra obrana Splićana koji su na ovom parketu grizli kao rijetko kada.

- Mogu ja sada tražiti alibije no činjenica je da nismo izgledali dobro. Dijelom i zbog toga što smo u Čačku morali ostati dan duže i što smo za ovu utakmicu imali dan manje za pripremu. Osim toga, previše toga ispod koša nisu realizirali Bundović, Ljubičić, Mazalin. Momci su pod dojmom da su to bili prekršaji.

Može se reći da su vam oduzeli unutarnju igru?

- Na koga mislite?

Mi smo pomislili na Splitove igrače ali slutimo na koga je mislio Sesar, samo to nije izrekao, zacijelo na sudačku trojku (Nikolić, Obrknežević, Karović).

- S nekim stvarima nismo bili zadovoljni, ispao je cirkus od ove utakmice. Ne znam što da kažem – zborio je Sesar pazeći da ne spominje one o čijem se poslu (makara on bio i loše obavljen) ne smije pričati jer vas odmah opale po džepu.

A dotična gospoda su nervoznim cibosima dosudila sedam tehničkih pogrešaka (isključivši Mazalina, Kapustu i Sesara) što se, na parketu Draženova doma, nikad nije dogodilo pa je to pristašama domaćina izgledalo kao iživljavanje nad njihovim klubom.

U svakom slučaju, ovakva predstava cibosa prilično je loša najava njihova nastupa u završnici Ćosićeva kupa koji se igra u njihovoj dvorani i gdje ih u četvrtfinalu, u srijedu, čeka Zadar. A da bi osvojili ovo prestižno natjecanje Sesar i njegovi puleni trebali bi u devet dana odigrati pet utakmica.

- Ovo su igrači koji su čekali do zadnjeg jer su imali volje i želje igrati za Cibonu. Kada smo sastavili momčad neki su se pitali hoćemo li imati iti jednu pobjedu u ABA ligi a nakon nekoliko uvodnih pobjeda odmah se počelo pričati o doigravanju. Nama ne treba doigravanje, nama treba još jedna pobjeda da budemo sto posto sigurni. Ciljevi su bili izbjeći posljednje mjesto u ABA ligi, u domaćem prvenstvu ući među četiri, ući u jedan finale domaćih natjecanja. No, treba znati da su Kapusta, Mazalin i ostali ove sezone već odigrali više nego cijelu prošlu sezonu - ustvrdio je Sesar.