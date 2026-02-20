Dres Coopera Flagga u kojem je odigrao prvu utakmicu prodan za milijun dolara

Dres mladog košarkaša Dallas Mavericksa Coopera Flagga, prvog izbora lanjskog drafta, u kojem je odigrao svoju prvu NBA utakmicu prodan je za milijun dolara preko aukcijske kuće Sotheby's, objavljeno je u četvrtak.

Flaggov dres tako je postavio novi rekord u ovoj kategoriji, dosadašnji rekorder bio je dres zvijezde San Antonio Spursa, prvog izbora drafta 2023. Victora Wembanyame koji je prodan za 762,000 dolara.

Zanimljivo, Flagg je debirirao u NBA upravo protiv Wembanyane te 22. listopada prošle godine upisao po 10 koševa i skokova u 92-125 porazu Dallasa od San Antonija.

"Čini mi se kako ljudi vide Flagga kao potencijalnu američku ikonu. Ovakvu potražnju za memorabilijama nekog 'rookiea' još od LeBrona Jamesa", kazao je šef odjela modernih kolekcionarskih predmeta u Sotheby'su Brahm Wachter.

S prosjekom od 20.4 koševa Flagg predvodi sve novake u NBA ove sezone, a usto upisuje i 6.6 skokova te 4.1 asistencija po utakmici.

I dalje je najskuplji dres nekog NBA "rookiea" u povijesti potpisani dres Michaela Jordana iz 1984. godine koji je u ožujku prošle godine prodan za 4.2 milijuna dolara.