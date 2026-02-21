Poznati Hrvat otvorio dušu: Bio sam izbjeglica i bježao da vidim oca, par puta sam stao na minu

Umirovljeni hrvatski košarkaš Mario Kasun iza sebe ima životnu priču o kojoj bi se bez problema mogao snimiti film. Zbog rata je kao dječak napustio rodne Vinkovce, te je preko Delnica, Rijeke i Zagreba stigao do NBA lige. Pritom je vjerojatno jedini košarkaš u povijesti koji je izabran na NBA draftu, a da zbog suspenzije dvije godine uopće nije igrao košarku.

- Kako je dječak od 10-11 godina proživljavao Domovinski rat? Mislim, kako može dijete proživljavati? To je njemu kao videoigrica, što bi se reklo. Bio je šok. Mi smo bili izbjeglice prvo u Prelogu, pa u Čakovcu, pa onda u Varaždinu. Ja sam s mamom u jednom trenutku pobjegao da odem vidjeti tatu, sam s vlakom. Obukao sam uniformu i otišao, eto što da ti kažem. Znači, igrica, što bi se reklo. Ali čuj, rat je napravio svoje, ostavimo to u prošlosti, idemo dalje. Bilo je teško, mislim. Ja sam puno selio kao dijete, općenito. Onda smo se poslije vratili u Vinkovce, pa sam ja bio onako malo zaigrano dijete. Stao par puta na nagaznu minu i te gluposti, ha, ha. Preživio ovo, ono, spasili me, gluposti… I onda kad je tata vidio kakva je situacija, dobio je premještaj u Delnice za novačenje specijalaca i izviđača. I tako sam ja prešao u Delnice - ispričao je Kasun za Sportklub na kojem možete pogledti cijelu životnu priču.

- Da, Dwight Howard iz Orlanda i ja bili smo dosta povezani. Ja sam došao 2004. i tamo sam ostao dvije godine. U Orlandu sam stekao kvalitetne prijatelje, a tada je uz Howarda, koji je bio prvi pick, tu bio i Jameer Nelson, izbor prve runde drafta. Klub je nas trojicu uvijek slao u kampove na treninge te smo išli na kamp Parisha i kod trenera Raya koji je nekad igrao u Golden Stateu. Imali smo neka zajednička iskustva, ali ja sam došao u situaciju u Orlandu da gledam svoje idole. Tako sam došao do Kevina Garnetta i pitao ga da mi potpiše tenisice, pa me stjerao u tri PMS-a, ha, ha - rekao je o danima u NBA ligi.

- On kao trener nije loš i ja stvarno nemam loše mišljenje o njemu. I kao čovjek nije loš, ali neke njegove metode mi nikad nisu bile jasne. Ipak smo mi kao ekipa u to vrijeme imali budžet 30 milijuna, a to je u današnje vrijeme jako puno. Pričamo o 2005./2006. godini… Mi smo toliko puno trenirali, a ja sam došao poslije reprezentacije, gdje su se na mene naljutili jer sam rekao da ću doći na pripreme kluba, ali nakon reprezentacije. Tad su bile kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2007. i Savez je imao opciju da te može kazniti ako ne dođeš. Ja sam u NBA-u igrao da bih vratio svoj dug i tad nisam imao te pare. Tako sam rekao: ‘Zoki, ja moram ići, j*** ga.’ ‘Ne, ne, super, idi’, ali to nije bilo rečeno Dušku i tu su se na mene naljutili i uhvatio je neku maniju na mene - kazao je o odnosu s crnogorskom legendom Duškom Ivanovićem.