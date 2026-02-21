Naši Portali
NEDJELJOM U 2

Pljušte reakcije zbog riječi gošće koja dolazi kod Stankovića: 'U nedjelju definitivno palim televizor'

VL
Autor
Vecernji.hr
21.02.2026.
u 13:00

Najava gostovanja cijenjene glumice Nine Violić u emisiji "Nedjeljom u 2" izazvala je pravu buru na društvenim mrežama

Najava da će jedna od najistaknutijih domaćih glumica, Nina Violić, sjesti u vrući stolac popularne HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" voditelja Aleksandra Stankovića bila je dovoljna da izazove lavinu komentara. Dodatnu pažnju privukla je i sama emisija, koja je na svojim službenim stranicama podsjetila na jednu stariju, ali i danas iznimno aktualnu izjavu glumice. Poruka “S obzirom na sve oko nas, najbolje je da se svi dobro zaje…mo, puno smijemo i ne doživljavamo sebe baš pretjerano ozbiljno” savršeno se uklopila u najavu gostovanja, a mnogi su je protumačili kao prijeko potreban savjet u današnjem vremenu. Upravo je ta rečenica, uz novu, oštriju kritiku društva, postala središnja točka online rasprava.

Reakcije publike bile su gotovo jednoglasno pozitivne. Društvene mreže preplavljene su komentarima podrške i oduševljenja, a poruke poput: - “Ovo se dugo čekalo”, “Jedna od najboljih glumica”, “Kraljica svemira”, “Napokon, u nedjelju definitivno palim televizor” - jasno pokazuju koliko je Violić cijenjena. Mnogi su istaknuli kako upravo njezina britkost i autentičnost nedostaju u javnom prostoru, zbog čega se ovo gostovanje iščekuje s posebnom pažnjom.

FOTO Goran Milić u braku je s bivšom HRT-ovkom: Kad je napustila popularnu emisiju svi su bili iznenađeni
1/14

Inače, Nina dandanas aktivno djeluje na kazališnoj sceni, a publika je zna po njezinom dugogodišnjem angažmanu u zagrebačkom  Hrvatskom narodnom kazalištu. Kroz godine broji niz zapaženih kazališnih, filmskih i televizijskih uloga, a veliki interes javnosti izaziva i njezina veza s kolegom Filipom Šovagovićem.
DI
Dirlewanger
14:11 21.02.2026.

Netalentirana prostakuša i acan trica zanimaju samo dotepene kozaraše iz sdpa i njihove mladunce iz stranke možemo

SV
Svastacuje
14:59 21.02.2026.

Je li ovo objektivni novinari Aleksandar Stanković koji maršira pod četničkom zastavom i zvezdom petokrakom i transparentima na ćirilici Jedan narod... koji???? Jedan jezik...koji??? Jedna država...koja??? Hoće li biti otkaza na HRT???

ED
edvardl
15:02 21.02.2026.

I dalje jugos na HRT-u, promovira jugose...do kad ćemo to plaćati?

