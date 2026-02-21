Pljušte reakcije zbog riječi gošće koja dolazi kod Stankovića: 'U nedjelju definitivno palim televizor'

Najava da će jedna od najistaknutijih domaćih glumica, Nina Violić, sjesti u vrući stolac popularne HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" voditelja Aleksandra Stankovića bila je dovoljna da izazove lavinu komentara. Dodatnu pažnju privukla je i sama emisija, koja je na svojim službenim stranicama podsjetila na jednu stariju, ali i danas iznimno aktualnu izjavu glumice. Poruka “S obzirom na sve oko nas, najbolje je da se svi dobro zaje…mo, puno smijemo i ne doživljavamo sebe baš pretjerano ozbiljno” savršeno se uklopila u najavu gostovanja, a mnogi su je protumačili kao prijeko potreban savjet u današnjem vremenu. Upravo je ta rečenica, uz novu, oštriju kritiku društva, postala središnja točka online rasprava.

Reakcije publike bile su gotovo jednoglasno pozitivne. Društvene mreže preplavljene su komentarima podrške i oduševljenja, a poruke poput: - “Ovo se dugo čekalo”, “Jedna od najboljih glumica”, “Kraljica svemira”, “Napokon, u nedjelju definitivno palim televizor” - jasno pokazuju koliko je Violić cijenjena. Mnogi su istaknuli kako upravo njezina britkost i autentičnost nedostaju u javnom prostoru, zbog čega se ovo gostovanje iščekuje s posebnom pažnjom.

Inače, Nina dandanas aktivno djeluje na kazališnoj sceni, a publika je zna po njezinom dugogodišnjem angažmanu u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu. Kroz godine broji niz zapaženih kazališnih, filmskih i televizijskih uloga, a veliki interes javnosti izaziva i njezina veza s kolegom Filipom Šovagovićem.