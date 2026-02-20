Cibonin trener nakon poraza bez ispaljena metka: Osjećam se užasno loše

Kad se saznalo da se u polufinale Ćosićeva kupa plasirala velika trojka hrvatske klupske košarke (Split, Cibona, Zadar) i Šibenik, ključno je pitanje bilo tko će izvući Šibenku kao najslabiju momčad (posljednjeplasiranu u prvenstvu) među završna četiri.

No, na koncu se ispostavilo da je i Split imao jako dobar ždrijeb jer su se žuti lako obračunali s domaćinom turnira Cibonom (94:73). Za prvih 12 minuta, "bezubi" vukovi primili su čak 39 koševa a do isteka poluvremena čak 57. A kada ste domaćin i imate tako propusnu obranu onda je očito problem u voljnom faktoru ali i usredotočenosti na dogovoreno o čemu je govorio i Cibonin trener Ivan Rudež:

- Kada se pripremimo kako da suparnika zaustavimo i onda to ne napravimo, onda je to apsolutna katastrofa. Osjećam se užasno loše jer mi nismo zadovoljili sebe, neki svoj standard. Split je jaka momčad i neće biti čudo ako osvoji Kup no mi nismo bili na razini koja bi mene kao trenera li i igrače zadovoljila. Ovo je bolan poraz za nas jer smo u turnir ušli s velikim očekivanjima od samih sebe, u želji da domaćoj publici podarimo što više pobjeda no naš pobjednički niz večeras je stao.

Apostrofirao je Rudež i sljedeće probleme u igri:

- Naša obrana je krvarila, nismo bili dovoljno agresivni. Nismo spojili četiri ozbiljne obrane s kontrolom skoka da bismo razvili našu tranzicijsku igru.

Problem je bio i u izrazito lošoj predstavi prvog razigravača, i ključnog igrača momčadi, Žan Mark Šiška koji je u 26 minuta upisao pet asistencija i nula koševa.

- Žao mi je što Šiško nije odigrao na svojoj razini. On je odgovoran igrač, on voli ovaj klub, no iza njega su dvije godine pauze pa je bio možda bio nervozan i izgorio u želji. Nitko sretniji od mene da je Šiško svoje šuteve zabio što ne znači da mi nismo trebali odigrati bolju obranu da se s njom pokrije nečiji lošiji napadački učinak.

Slično je zvučao i Cibonin kapetan Krešimir Radovčić.

- Baš sam prazan i razočaran. Kada primiš 57 koševa za poluvrijeme nije realno da dobiješ priliku da se vratiš. A Splićani su kažnjavali svaku našu najmanju pogrešku. Na koncu su nas i nadskakali. Žao mi je jer smo dva posljednja mjeseca igrali dobro no večeras nismo bili pravi.

A o ključnim elementima visoke pobjede Splićana govorio je njihov trener Dino Repeša.

- Tri aspekta su bila ključna - skok, defenzivna tranzicija te obrana u igri jedan na jednoga. Na koncu smo imali deset skokova više a Cibona nam je zabila samo 11 koševa iz kontre dok su u Splitu, kad su nas pobijedili, iz tranzicije zabili 25 koševa.

Osvrnuo se strateg žutih i na sjajnu partiju beka šutera Antonija Jordana (21 koš, pet trica) i krilnog centra Darija Drežnjaka (23 koša, četiri trice).

- Jordano ove sezone ima bitniju ulogu nego prošle. Imamo više unutarnje igre a s tim i udvajanja i izbacivanja lopte iz reketa pri čemu pokušavamo naći naše šutere. Osim toga, Antonio ima i više slobode nego prethodnih sezona. No, ja ne bih pričao samo o njegovom napadu već i o obrani koja je, kada je svjež, na vrlo visokoj razini. Dario Drežnjak kada ostane sam možeš odmah upisati tricu no on mora biti čvršći na niskom postu protiv lakših čuvara kakvi su bili Serdarušić i Palokaj. No, iz te igre dobivali smo ekstra dodavanja za naše vanjske šuteve ali i prostor za prodore naših bekova - kazao je Repeša i dodao:

- Nije ovo prvi put a smo zabili 10 i više trica. Mi kada zabijemo prva dva otvorena šuta dolazi ekstra do samopouzdanja, naročito ako nam je protok lopte dobar kao što je bio danas.

I Splitovi razigravači bili su kvalitetni napadački. Myers je zabio 15 koševa a 11 je upisao Vito Kučić koji je kazao:

- Ciboninu obranu rješavali smo lagano. Lopta nam je dobro išla i rezultat toga je taj što imamo petoricu dvoznamenkastih igrača.