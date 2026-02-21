USKORO OKUPLJANJE Prosvjednici stižu u Zagreb, traže zastavljanje 'pilićarske eko bombe', podršku im dao i holivudski glumac

*Od 10 sati počinje prosvjed protiv uništenja Sisačko-moslavačke županije, povodom planirane izgradnje industrijskih megakompleksa farmi i klaonica peradi

* Projek su planirali Jurij Kosiuk, koji je vlasnik i Perutnine Ptuj, te Andrii Matiukha, vlasnik jedne velike online kladionice

TIJEK DOGAĐAJA PRATITE OVDJE:

09:05 - Podršku prosvjednicima dale su i brojne osobe iz hrvatskog javnog života poput Darka Rundek, kao i poznati hrvatski glumac s uspješnom američkom karijerom, Goran Višnjić koji je putem video poruke uputio je javnosti oštro upozorenje. Kako navodi, Sisačko-moslavačkoj županiji prijeti dugotrajna katastrofa u obliku 18 megafarmi pilića i klaonica. Višnjić ističe da takvi industrijski projekti donose trajno zagađenje, ugrožavaju zdravlje ljudi i prijete uništenjem prirode na području uz Savu, Kupu i Park prirode Lonjsko polje. Poruka je objavljena na društvenim stranicama inicijative "NE pilićarskoj eko bombi u Sisku". Prema Višnjićevim riječima, razmjeri planiranih postrojenja su alarmantni. Ukupni kapacitet klaonica bio bi nevjerojatnih 270 milijuna pilića godišnje, što je, kako tvrdi, četiri puta više od ukupnog preradarstva u cijeloj Hrvatskoj. ​- To je 30.000 pilića. Svaki sat, svaki dan, bez prestanka - upozorava Višnjić u svojoj poruci.

09:00 - Za sat vremena, u 10 sati, počinje prosvjed protiv uništenja Sisačko-moslavačke županije, povodom planirane izgradnje industrijskih megakompleksa farmi i klaonica peradi u toj županiji, najavili su tako organizatori iz Zelene akcije i Prijatelja životinja. S njima su i građanske inicijative „Siščani ne žele biti Smetlišćani” i „Sunjani ne žele biti smuljani”.

Okupljanje prosvjednika počinje u 9:30 sati na zagrebačkom Trgu kralja Tomislava. U 10 sati održat će se konferencija za medije, a u 10:15 kreće povorka s brojnim transparentima. Završno odredište je Zrinjevac, kod Glazbenog paviljona, gdje će govore održati predstavnici lokalnih inicijativa, Zelene akcije i Prijatelja životinja.

Podsjetimo, projekte golemih kapaciteta planirali su Jurij Kosiuk, koji je vlasnik i Perutnine Ptuj, te Andrii Matiukha, vlasnik jedne velike online kladionice. Kosiukova MHP grupa, koja je ciljala na državna zemljišta i imala izrazitu potporu državnog tajnika Tugomira Majdaka, lani je najavila zamrzavanje svoga projekta, a Premium Chicken Company, koji je u ovoj županiji kupio na stotine tisuća četvornih metara privatnog i javnog zemljišta, nastavlja s razvojem projekta unatoč protivljenju stanovnika.

Projekti obojice investitora i dalje su u različitim fazama procesa pri Ministarstvu zaštite okoliša, a odnose se na ukupno 18 lokacija u Sisačko-moslavačkoj županiji.