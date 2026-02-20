Hoće li Šarić spašavati Šibenku? "Bilo bi to predobro da bi bila istina", kazao je trener Jeronimo Šarin

U subotnjem finalu Kupa Krešimira Ćosića igrat će dva prvoplasirana sastava s ljestvice SuperSport Premijer lige. Igrat će se jadranski derbi a nakon završne sirene ili će Zadar slaviti svoj deseti ili Split svoj sedmi trofej.

Lanjski pobjednik Split bio je uvjerljiv protiv Cibone (94:73) a Zadar je bio još uvjerljiviji protiv Šibenke (99:63). A prednjačili su mladi igrači Krševan Klarica (22 koša, šest trica) i Toni Torbarina (16 koševa) kojima je podrška bio najbolji Zadrov igrač Mihailović (17 koševa).

- Dosta smo oscilirali. Dobro smo počeli no s izmjenama je došlo i do pada rezultata. Šibenka se vratila i dobila entuzijazam a ja sam morao kalkulirati s igračima koje sam nastojao poštedjeti za finale - kazao je Zadrov trener Danijel Jusup pojasnivši situaciju s ozlijeđenim razigravačem Kapustom i krilnim centrom Mazalinom.

- Ja vam ovog časa ne mogu reći hoće li on igrati ili ne. To ćemo pitati medicinsku službu i odlučit ćemo neposredno pred utakmicu. Mi radimo sve da ih osposobimo. Inače, utakmice sa Splitom uvijek su pune naboja, neizvjesne, i zavise od trenutačne forme. Split je dobro iskoristio pauzu da se tjelesno digne, a s tim im je poraslo i samopouzdanje, a nas su ove ozljede dosta sputavale. Uostalom, Kapusta i Mazalin su naši ključni igrači, naročito napadački.

A baš na njihovu neigranju svoju pripremu utakmice temeljio je trener Šibenika Jeronimo Šarin:

- Pripremali smo se tako da pokušamo iskoristiti neigranje Mazalina i Kapuste i nekih tridesetak minuta smo bili u igri jer zaostatak od deset koševa je u košarci otvorena utakmica.

No, onda se dogodila posljednja četvrtina u kojoj su Šibenčani zabili, vjerovali ili ne, samo dva koša (2:21).

- U posljednjoj dionici došlo je do raspada sistema i bolje ju je ne komentirati. Imamo još 12 kola do kraja ligaškog dijela i ne ovisimo posve o sebi. Inače, ova momčad ako želi ostati u Premijer ligi mora dobiti dva pojačanja.

A na potpitanje na kojim to pozicijama ta pojačanja očekuje Šarin je kazao:

- Vidi se gdje smo najtanji, na pozicijama tri i četiri.

A četvorku može igrati i rođeni Šibenčanin Dario Šarić koji je upravo doputovao u svoj rodni grad.

- Dario je slobodan igrač i može prijeći u bilo koji klub u Europi. Bilo bi predobro da to bude istina da on zaigra za Šibenku.

U svakom slučaju, Dario je na raspolaganju izborniku Tomislavu Mijatoviću za utakmicu s Njemačkom no otvoreno je pitanje u kakvoj je on trenutačno formi i koliko je trenirao nakon što ga je Detroit otpisao.