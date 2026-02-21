'Bruno Petković izgleda kao beznadan slučaj. Vuče se po terenu i svaki put radi iste pogreške'

Povremeni hrvatski reprezentativac Bruno Petković ne proživljava bajno razdoblje u turskom prvoligašu Kocaelisporu. Hrvatski napadač na meti je kritika navijača koji je trenutačno osma ekipa u prvenstvu s 30 bodova nakon 23 kola. Za klub je odigrao 19 utakmica, zabio tek šest golova i podijelio jednu asistenciju, a pojedini navijači na društvenim mrežama smatraju da on koči momčad nakon poraza od Rizespora (2-0) u zadnjem kolu.

- Razvoj ove momčadi najviše koči Bruno Petković. Nema energije, vuče se po terenu i izgleda kao beznadan slučaj. Klub mu daje izdašnu plaću koju do sada nije opravdao. Statistika govori za sebe; više golova Kocaelispor daje bez njega u igri - kaže jedan navijač na društvenim mrežama.

Negativni komentari odnose se na Petkovićevo zadržavanje lopte i razigravanje, što su inač jedni od najjačih aduta hrvatskog napadača.

- Čovječe, pa on ne može zadržati loptu, niti je puknuti kako treba. Svaka lopta, bila brža ili sporija, teško je smiruje. Svaku utakmicu radi iste greške - smatra drugi.

Petković je u Kocaelispor stigao iz zagrebačkog Dinama prošlog ljeta bez odštete. Kapetan plavih odlučio je napustiti klub nakon nesuglasica s predsjednikom Zvonimirom Bobanom. S turskim prvoligašem ugovor ima do kraja sezone 2026./27. i prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura.