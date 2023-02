Toni Kukoč objašnjava slučaj Darija Šarića i psihozu prijelaznog roka: To je šoubiz i to se zna'

Treća je to razmjena igrača koju je doživio Šarić, a toliko ih je u karijeri morao podnijeti i jedan od najvećih europskih košarkaša svih vremena Toni Kukoč. Njega su najprije Bullsi razmijenili u Sixerse, a oni su ga nakon sezone i pol proslijedili u Hawkse, da bi potom, nakon pola sezone, bio razmijenjen u Buckse, i to je jedina od te tri razmjene koja mu je odgovarala. Naime, tom promjenom došao je u Milwaukee, grad udaljen stotinjak kilometara od čikaškog predgrađa u kojem mu je živjela obitelj.



- U Chicagu je došlo do smjene generacija i bilo je vrijeme da me razmijene i da dobijem negdje dobar ugovor. Što se pak tiče Philadelphije, to je bila pomalo čudna odluka jer smo igrali dobro i pobjeđivali, no klupski menadžment odlučio je dovesti Mutomba, za kojega je morao dati Ratliffa, Mohammada i mene. Na kraju se to pokazalo pogrešnim jer smo mi, u sastavu prije "tradea", bili kvalitetniji i u obrani i u napadu nego ta momčad koja je te sezone igrala u finalu s Lakersima.