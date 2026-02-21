Hrvatska dobila veliko pojačanje uoči kvalifikacija za SP i dvostrukog ogleda protiv svjetskih prvaka

Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis od 15 igrača na koje računa za kvalifikacijske oglede za SP s Njemačkom, a na popisu je i Dario Šarić.
Šarić (32) od 9. veljače nema klub nakon što je u kratkom razdoblju razmijenio nekoliko NBA momčadi, od Sacrameno Kingsa preko Chicago Bullsa do Detroit Pistonsa koji su ga otpustili.
Hrvatska će u petak, 27. veljače u Zagrebu od 20 sati ugostiti aktualnog svjetskog prvaka Njemačku, dok će iste reprezentacije dva dana kasnije još jednom odmjeriti snage u Bonnu u susretima 3. i 4. kola skupine E. U srpnju slijede utakmice u gostima protiv Cipra i doma s Izraelom.
Hrvatska je kvalifikacije započela sa stopostotnim učinkom pobjedama protiv Cipra i Izraela. Prve tri reprezentacije iz skupine izborit će nastup u sljedećem krugu kvalifikacija u kojem će formirati novu skupinu s prve tri momčadi iz skupine F u kojoj su Poljska, Nizozemska, Latvija i Austrija, a sve će momčadi prenijeti rezultate iz ove faze natjecanja.
Reprezentacija će se pripremati u Opatiji.
Popis igrača;
Roko Badžim
Luka Božić
Danko Branković
Mateo Drežnjak
Goran Filipović
Lovro Gnjidić
Antonio Jordano
Dominik Mavra
Toni Nakić
Roko Prkačin
Krešimir Radovčić
Michael Ružić
Jaleen Smith
Dario Šarić
David Škara