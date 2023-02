Težak poraz hrvatskih košarkašica protiv Srpkinja u Beogradu

U susretu 4. kola E skupine kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2023. godine, hrvatske košarkašice su u Beogradu izgubile od Srbije sa 57-85 ostavši bez izgleda za direktan plasman na Eurobasket koji će se od 15. do 25. lipnja ove godine igrati u Sloveniji i Izraelu. Bila je to utakmica u kojoj su aktualne europske prvakinje, četvrtfinalistice Svjetskog prvenstva i polufinalistice Olimpijskih igara, dominirale od prve do zadnje minute i na koncu su slavile s uvjerljivih 28 koševa razlike.

Srbija je već u prvoj četvrtini stigla do 12 koševa prednosti (29-17), da bi na poluvremenu imala 17 koševa viška (49-32). U drugom poluvremenu domaće košarkašice su kontrolirale rezultat i mirno privele meč kraju. U pobjedničkoj ekipi najefikasnije su bile Jovana Nogić sa 21 košem i deset skokova, Yvonne Anderson je ubacila 19 koševa uz osam skokova, dok je Nevena Jovanović dodala 12 koševa.

Kod Hrvatske najefikasnija je bila Shavonte Zellous sa 27 koševa, dok su Iva Slonjšak i Matea Tadić zabile po osam koševa.

Srbija je trećom pobjedom u skupini osigurala prvo mjesto i direktan plasman na Europsko prvenstvo, a posljednji susret u kvalifikacijama imat će 12. veljače u Bugarskoj koja je posljednja s tri poraza.

Hrvatska je kvalifikacije okončala na drugom mjestu s dvije pobjede i dva poraza i morat će čekati rasplet u ostalim skupinama kako bi se možda plasirala na EP kao jedna od četiri najbolje drugoplasirane reprezentacije kvalifikacija.

Uz domaćine Sloveniju i Izrael, na Europsko prvenstvo će se plasirati deset pobjednika skupina, te četiri najbolje drugoplasirane reprezentacije kvalifikacija.