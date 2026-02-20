Snježna mećava kod susjeda, 40.000 kućanstava bez struje

Obilna snježna oluja koja je zahvatila šire područje Maribora dovela je do izvanrednih uvjeta, s velikim problemima u opskrbi strujom, pitkom vodom i prometu. Više od 40.000 korisnika Elektre Maribor od jutra je ostalo bez električne energije, dok su problemi zahvatili i opskrbu pitkom vodom te funkcioniranje javnog prijevoza.

Snijeg, koji je padao u iznimno teškim i mokrim uvjetima, uzrokovao je velike smetnje u javnom prijevozu i na prometnicama, a uslijed velikog opterećenja na elektroenergetsku mrežu i padanja drveća, mnogi su krajevi ostali bez struje. Također, zbog nastalih kvarova na vodovodnoj infrastrukturi, ujutro je došlo i do problema s vodoopskrbom na području cijelog Maribora i okolnih naselja, piše 24ur.

Iz Elektre Maribor izvijestili su da su snježna opterećenja na nadzemnim vodovima, uz padanje drveća i grana na elektroenergetsku mrežu, uzrokovala opsežna oštećenja. Više od 40.000 korisnika privremeno je ostalo bez struje, a prema riječima Tatjane Vugrinec Burger, predsjednice uprave Elektre Maribor, ovo je najveći izostanak opskrbe strujom u posljednjih nekoliko godina. „Ovo je nevjerojatna brojka, opseg problema je mnogo veći od bilo kojeg ranijeg izbijanja kvara, uključujući i onaj tijekom Božića“, naglasila je Vugrinec Burger.

Najveći broj pogođenih područja nalazi se na širem području Ptuja, Maribora, Bistrice, Radgone i Mačkovaca. S obzirom na težinu snijega i srušena stabla koja blokiraju elektroenergetske instalacije, uvjeti su usporedivi s onima za vrijeme ledene kiše 2014. godine.

Iz Elektre Maribor obavijestili su korisnike da mogu očekivati dulje nestanke električne energije. „Naši suradnici intenzivno rade na uspostavljanju napajanja putem preklapanja i uklanjanja kvarova na terenu gdje je to već moguće. Ipak, zbog velikog opsega štete i otežanog pristupa, ne možemo jamčiti da će svi kvarovi biti otklonjeni odmah“, istaknuli su iz kompanije, dodajući da se nalaze u kontaktu s civilnom zaštitom i vatrogascima kako bi koordinirali akcije i osigurali što bržu obnovu opskrbe.

Iako je na većem dijelu Maribora i okolice opskrba vodom ponovo uspostavljena, nekoliko manjih problema i dalje postoji, posebice u dijelu Šentilja zbog kvara na crpilištu Ceršak. Naime, nestanci struje izazvali su probleme u radu crpilišta, čime je bila narušena i opskrba toplom sanitarnom vodom. Iz JHMB-a su obavijestili građane da nakon ponovnog uspostavljanja opskrbe vodom, preporučuju ispiranje unutarnjih vodovodnih instalacija do potpune bistrine vode.

Arsenovićev Maribor - da ni komično, bi bilo tragično 😏

Se pa bajte, ki mejijo na zemljišča kupujejo za smešne vsote, to pa, tu s(m)o pa mojstri 🤑😎✌️ pic.twitter.com/G2tr00lm2W — Aljoša Dragaš (@OdmevMB) February 20, 2026

Zbog velike količine snijega i mokrog terena, građanima se također savjetuje oprez pri boravku u područjima s većim brojem drveća, poput Gradskog parka, Betnavskog šuma, Stražuna i Pohorja, jer postoji opasnost od lomljenja grana. Stručnjaci upozoravaju da bi se mogla dogoditi veća oštećenja na infrastrukturi, a srušena stabla mogla bi blokirati promet i električne vodove.

Snijeg je izazvao i velike poteškoće u prometu. Javni holding Maribor izvijestio je o kašnjenjima i otkazivanjima vožnji gradskih autobusa zbog loših uvjeta na cestama, kao i problema s punjenjem električnih autobusa zbog nestanka struje. Slično tome, gradski električni vlakić također nije u prometu. Snijeg je prouzročio brojne prometne nesreće, a policija je obavijestila javnost o povećanom broju incidenata zbog skliskih cesta i srušenih stabala koja su ometala vožnju. Iz policije pozivaju vozače da budu izuzetno oprezni i voze s oprezom zbog loših uvjeta.

Također, na nekim dijelovima Maribora i okolice zbog snježnih uvjeta nije bio moguć odvoz otpada. Ekipe će odvoz obaviti čim uvjeti to dopuste, a građane se moli da postave svoje kante na uobičajena mjesta i ostave ih do ponovnog praznjenja.

Zbog težine snijega i izvanrednih vremenskih uvjeta, Mariborsko Pohorje i Areh su zatvoreni za posjetitelje. Također, žičara Pohorska vzpenjača prestala je s radom zbog tehničkih problema prouzročenih snježnim opterećenjima.