Američki košarkaš kažnjen s 40.000 dolara zbog 'anti-gay' ponašanja

Poslije utakmice u kojoj su Netsi pobijedili Chicago Bullse Thomas je govorio za američku televiziju TNT, prenosi Sportklub. Tom prigodom upitan je za komentar na izjavu novog-starog igrača Brooklyn Netsa Spencera Dinwiddieja. Podsjetimo, donedavni bek Dallasa u šali je rekao kako Brooklyn možda nije dobio najboljeg igrača u tom tradeu, ali da je svakako dobio najlepšeg.

- A u tom pogledu im je pomoć zaista bila neophodna - rekao je kroz smijeh Dinwiddie šaleći se s novim suigračima.

Na šalu se nadovezao i Thomas:

Jan 19, 2023; Phoenix, Arizona, USA; Brooklyn Nets guard Kyrie Irving (left) and Cam Thomas react as they walk back to the locker room after losing to the Phoenix Suns at the Footprint Center. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports Photo: Mark J. Rebilas/REUTERS

- Rekao bih da mi već imamo dečke koji dobro izgledaju, ‘no homo’ - dodao je.

Izraz ‘no homo’ koristi se na engleskom jeziku i koji bi se najbliže preveo izrazom ‘nisam homoseksualac’. Ipak, liga njegovo korištenje izraza "no homo" nije protumačila kao šalu te je igrač, unatoč tome što se ispričao, kažnjen s 40 tisuća dolara zbog, kako se navodi, korištenja pgrdnog i podcjenjivačkog jezika.

I want to apologize for the insensitive word I used in the post-game interview. I was excited about the win and was being playful. I definitely didn't intend to offend anyone, but realize that I probably did. My apologies again. Much love 🫶🏽❤️