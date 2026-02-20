Split razbio Cibonu i došao do finala: Traže sedmi naslov

Košarkaši Splita prvi su finalisti ovosezonskog izdanja Kupa "Krešimir Ćosić", branitelji naslova su u polufinalu u KC "Dražen Petrović" svladali domaćina završnog turnira Cibonu sa 94-73 (32-23, 25-22, 23-22, 14-6).

Dario Drežnjak sa 23 i Antonio Jordano sa 21 košem predvodili su Split, dok je Jan Palokaj ubacio 15 za Cibonu.

Nakon ravnopravne igre u prvih pet minuta, Splićani su zahvaljujući preciznim dalekometnim šutovima počeli graditi prednost koja je već u drugoj četvrtini iznosila i 14 razlike (39-25 i 57-43). U trećem dijelu prednost Splita je rasla i do 18 razlike (75-57) da bi sredinom četvrte Splićani otišli i na 21 razlike (90-69), a tako je dvoboj i završio.

Za Split je ovo 10. plasman u finale Kupa, a pokušat će osvojiti svoj sedmi naslov.

Split će u subotnjem finalu igrati protiv boljeg iz dvoboja Zadra i Šibenke koji je na programu od 20 sati.