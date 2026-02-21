Oštre riječi izraelskog veleposlanika na izložbu o ubijenim novinarima: Uputili nas na istraživanje, oglasila se i Maja Sever

Nakon Zagreba, Beograda, Šibenika i Ljubljane, izložba "Učinili smo što smo mogli, zapamtite nas" stigla je i u Split. Naslov izložbe preuzima vapaj liječnika Mahmud Abu Nudžaila: "Tko ostane do kraja, ispričat će priču. Učinili smo što smo mogli, zapamtite nas", ispisan 2024. godine na ploči bolnice u Džabaliji u Gazi. Ova se izložba veže na akciju Sindikata novinara Hrvatske koji je od 14. svibnja do 18. srpnja iste, 2024. godine, na društvenim mrežama objavljivao ilustracije s imenima i licima novinarki i novinara, snimatelja i snimateljica, montažera, tajnica, vozača i drugih profesionalaca čiji rad stvara i održava medije, stradalih tijekom sukoba u Gazi. "Te riječi do nas su došle i među nama ostale zahvaljujući novinarima iz Gaze", poručili su iz Sindikata novinara Hrvatske, pozivajući na izložbu koja se trenutačno može razgledati u splitskom Domu mladih (Galerija kluba Kocka), gdje ostaje otvorena do 26. veljače.

Međutim, uslijedila je prilično oštra reakcija izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj, Garyja Korena, koji je na društvenoj mreži X jučer objavio sljedeće: "Nevjerojatno je, iako ne i iznenađujuće, kako neki pojedinci u Hrvatskoj i dalje pokušavaju ocrniti IDF i veličati teroriste Hamasa i Palestinskog islamskog džihada kroz ovu sramotnu 'izložbu'. Imena osoba čije su ilustracije uključene u izložbu provjerena su s glasnogovornicima IDF-a, pri čemu je identificirano najmanje 13 terorista prerušenih u novinare. Novinarstvo ne smije biti paravan za terorističke aktivnosti."

Kontaktirajući izraelsko veleposlanstvo u Zagrebu utvrdili smo autentičnost ove izjave, iza koje veleposlanik Gary Koren uistinu stoji, no produbljivati je za javnost, na našu zamolbu, ovoga puta nije želio.

No, iz veleposlanstva su nas uputili na istraživanje koje je proveo, pa 11. prosinca 2025. objavio, izraelski Obavještajni i informativni centar za terorizam Meir Amit, koje otkriva da oko 60% pojedinaca, koji se identificiraju kao novinari ubijeni tijekom rata u Gazi, pripada članstvu ili se povezuje s terorističkim organizacijama, ponajprije s Hamasom i Palestinskim islamskim džihadom. Nalazi njihove studije proturječe tvrdnjama pristigli iz palestinskih nevladinih organizacija, prema kojima je tijekom dvije godine borbi ubijeno od 220 do 256 novinara.

U studiji se navodi da je analizom podataka 266 medijskih djelatnika, čija se pogibija odnosi na razdoblje između 7. listopada 2023. i 30. studenog 2025., utvrđeno kako su od spomenutog broja njih 157 smatra članovima terorističkih skupina ili je riječ o osobama koje su radile za medije povezane s njima. Najmanje 47 pripadalo je vojnom krilu Hamasa, a 45 bilo je povezano s Palestinskim islamskim džihadom, uključujući 18 potvrđenih operativaca, navodi se u studiji.

U izvješću je posebno istaknuto da su mnogi imali dvostruke uloge – bili su i vojni operativci i medijski djelatnici. To je bilo osobito vidljivo, kako navode, u suradnji Hamasa i katarske mreže Al Jazeera, a "odanost medijskoj kući i terorističkoj organizaciji ne samo da narušava povjerenje u medijske djelatnike i vjerodostojnost njihova izvještavanja, nego mijenja i status novinara prema međunarodnom pravu te ih dovodi u opasnost, budući da vojnim snagama postaje teško razlikovati novinare od vojnih operativaca".

Također navode kako su tijekom masakra 7. listopada 2023. neki novinari povezani s Hamasom unaprijed dobili obavijest o napadu, stigli na pogranično područje te potom ušli u izraelske zajednice u blizini granice kako bi emitirali prijenos uživo. Tijekom rata u Pojasu Gaze mnogi su novinari, uz odobrenje Hamasa, viđeni kako iz neposredne blizine prate borbena područja, ističe se u studiji.

"Pitanje propagande Hamasu je visoki prioritet i u tu svrhu koriste se brojnim medijskim kanalima u inozemstvu kako bi se o tome komunicirao. Narativ o nanošenju štete novinarima je poput broja smrtnih slučajeva - kada provjerite činjenice i brojke, nije tako. Oko 60% je definitivno vrlo visoka brojka", izjavio je Shlomo Mofaz, ravnatelj Obavještajnog i informativnog centra za terorizam, za izraelski tisak, koji povremeno objavljuje i, njima sporne, identitete poginulih koji se identificiraju kao medijski djelatnici, uz čija imena i fotografije vežu i dužnosti u terorističkim organizacijama, prema tumačenju tamošnjih obavještajnih službi.

Naposljetku, za komentar izjave izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj Garyja Korena zamolili smo i Maju Sever, predsjednicu Sindikata novinara Hrvatske, na čiju je inicijativu postavljena izložba koja obilazi Hrvatsku i regiju.

- Riječ je o službenom popisu novinara smrtno stradalih u Gazi, koji su objavile dvije svjetske organizacije: Međunarodna federacija novinara i Centar za zaštitu novinara. Također, to su popisi koji su objavljeni i u utjecajnom i uglednom britanskom Guardianu i u nizu svjetskih i europskih medija. Kolegice koje su pripremale izložbu držale su se službenog popisa i eventualno za dodatne detalje kontaktirale ljude koji rade u Palestinskom sindikatu novinara. Kad je izložba rađena prije dvije godine, bazirala se na službenom popisu, a u međuvremenu su izložbu nastavile predstavljati po gradovima, kao sada u Splitu. Žao mi je što postoji takva reakcija veleposlanika, ona je jasna, ali i potpuno očekivana – zaključila je predsjednica Sindikata novinara Hrvatske.