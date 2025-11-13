Splićanke pojačane Desnicom napadaju Crvenu zvezdu

Vaterpolistice Jadrana otvaraju ovog vikenda svoju euro-sezonu za koju se nadaju, i mi zajedno s njima, da će i potrajati dulje od jednog vikenda.

Jadranašice naime od petka do nedjelje, 14. do 16. ovog mjeseca nastupaju u rumunjskom gradu Alba Iuliji na kvalifikacijskom turniru Konferencijskog kupa.

Ondje će im suparnice biti domaći sastav Unirea, te talijanska Cosenza odnosno beogradska Crvena zvezda.

Splićanke su na put autobusom krenule još u srijedu s noćenjem sa srijede na četvrtak u Vukovaru. U gradu junaku će iskoristiti priliku i jasno ondje trenirati u bazenu u Borovom naselju, da bi tijekom četvrtka nastavili put za Rumunjsku.

Što se ŽVK Jadran tiče, o njima gotovo pa sve znamo, no kakve su suparnice? Po to smo pitanje ‘otišli’ kod trenera Splićanki, Vinka Rossija. Ono jedino što malo više znamo je talijanska Cosenza i to zbog naše reprezentativke Ive Rožić koja je ondje prešla ljetos.

– Što se tiče Zvezde koje su nam prve suparnice (petak, 16.00 sati po našem vremenu), one su izgubile dosta igračica ljetos, tako da mislim da tu ne bi trebali imati problema – misli trener Vinko Rossi.

– Znam da su se plasirale u četvrtfinale Srpskog kupa gdje će se susresti s Vojvodinom koja je tamo najjači klub. Talijanska Cosenza, tako postoji neka priča, navodno imaju tri Amerikanke, dok su Rumunjke, baš sam doznao, doveli tri Kubanke i jednu Kazahstanku, a koje su sve dosta dobre.

No, pojačale su se i jadranašice…

Priključila nam se Ana Desnica iz šibenske Viktorije, tako da smo se i mi ojačali za ovaj turnir.

Mi smo se pripremale malo kroz sparing s mlađim juniorima, dakle dečkima iz našeg kluba, iz Jadrana. Meni se čini da smo dobri, bez obzira što smo izgubili Superkup i u kvalifikacijama za Kup od Mladosti, ali mislim da igramo dobro. Možda nam samo nedostaje malo više samopouzdanja i vjere u sebe.

Turnir u Rumunjskoj, jedan od ukupno četiri, prvi je kvalifikacijski krug Konferencijskog kupa. Dva najbolja sastava će se plasirati u drugi kvalifikacijski krug u koji ulaze u prvakinje Hrvatske, igračice ŽAVK Mladost iz Zagreba.