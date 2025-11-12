Stipe Drviš o povratku Cro Copa u ring i meču s Fjodorom: Ja to nikad ne bih radio

Jedna od najvećih vijesti u hrvatskim borilačkim sportovima, ako ne i najveća, je ona o potencijalnom povratku legendarnog hrvatskog MMA borca Mirka Filipovića. Riječ je o planiranom boksačkom okršaju s još jednom MMA legendom i vjerojatno Cro Copovim najvećim profesionalnim rivalom, Rusom Fjodorom Jemeljanjenkom.

Podsjetimo, ovaj najavljivani okršaj još uvijek nema službeni datum i lokaciju borbe, no sve upućuje na to da će se dogoditi, posebice kad uzmemo u obzir izjavu koju je Jemeljanjenko dao za Večernji list u Kirgistanu, na otvaranju svjetskog prvenstva u sambu.

Legendarni borac poslao poruku Cro Copu: Nadam se da treniraš, spreman sam za pravu borbu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Mirko, dragi moj prijatelju. Nadam se da si počeo trenirati i da ćemo se doista boriti te da će naši poklonici uživati u našoj borbi kao i u onoj prije 20 godina. Spreman sam za stvarnu borbu - rekao je Večernjakovom reporteru Draženu Brajdiću legendarni ruski MMA borac u intervjuu kojeg u cijelosti možete pročitati OVDJE.

Cijelu situaciju je prokomentirao Stipe Drviš, bivši svjetski prvak u boksu koji je tijekom godina razvio veliko prijateljstvo s Filipovićem te ga često i trenira.

- Pa da, čuo sam za meč Cro Copa i Fedora. Ne znam što bih rekao. Ako publika to želi gledati i ako mogu biti dobro plaćeni, zašto da ne - rekao je Drviš za HypeTV, pa dodao:

- Ako mene pitate bih li ja to radio, ja to sigurno ne bih. Možda bih se vratio za nemoralnu ponudu, to bi moralo biti par milijuna nečega. Nikad ne reci nikad, ali ne pada mi na pamet.

Podsjetimo, za Večernji list je cijelu situaciju prokomentirao i sam Mirko 'Cro Cop' Filipović, a nadovezao se i zabrinutosti njegovih obožavatelja za njegovo zdravlje.

- Za ljude koji me prate i za koje znam da mi žele dobro, a nisu svi takvi, želim reći da sam svjestan svega. No, ja redovno idem dva puta godišnje na velike sistematske preglede. Prije no što sam dao suglasnost za borbu, napravio sam kontrolnu magnetsku rezonanciju. U kolovozu sam opet napravio veliki liječnički pregled koji je uključivao i magnet. Čak sam i kontrast primio da se pregledaju sve žile. Moje se tijelo regeneriralo i ja sam u toliko dobroj formi da mi to nije prepreka da ispunim svoju želju - rekao je Filipović u razgovoru kojeg u cijelosti možete pročitati OVDJE.

Mirko i Fjodor borili su se dok je japanska organizacija Pride bila na vrhuncu. Njihova borba 2005. godine bila je jedna od najiščekivanijih u svijetu borilačkih vještina. Cro Cop je u nju ušao s nizom od sedam pobjeda tijekom kojeg je nokautirao i Fjodorovog brata Aleksandra. U borbi za naslov svjetskog prvaka Rus je ipak slavio, uspio je izdominirati Mirka bacanjima i udarcima na podu te je pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca.