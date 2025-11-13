Naši Portali
VELIKO PREDAVANJE

Legendarni hrvatski izbornik otkrio kako Hajduk mora igrati: 'Poljud bi bio na nogama'

Savudrija: Lino Červar, rukometni trener i bivsi izbornik hrvatske rukometne reprezentacije
Srecko Niketic/PIXSELL
Večernji.hr
13.11.2025.
u 15:43

To je njegov identitet. Nisu samo PSG i europske momčadi primjer, oduševila me Saudijska Arabija

Njauspješniji hrvatski rukometni izbornik Lino Červar održao je u Splitu predavanje trenerima u momčadskim sportovima, splitskim olimpijcima i ostalim znatiželjnicima. Naglasio je važnost hrabrosti kako bi se uvele promjene jer rutina je, kako kaže, protivnik napretku. Također je rekao kako svoje uspjehe duguje igračima, posebice onima s juga Hrvatske.

Dotaknuo se i slavne generacije hrvatskih rukometaša koja je osvojila zlato na Olimpijskim igrama u Ateni 2004.

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara!

- Kad sam preuzeo momčad, rekao sam - vjerujte mojim idejama i dovest ću vas do vrha. Balić, Metličić, Džomba, Kaleb… imali su sinergiju motorike i mentalne brzine, igrali se dok su trčali. Nitko ih nikad nije sustigao. Poruka je - kad te otpišu i ponižavaju, ne predaj se - rekao je Červar.

Červar je spomenuo i Hajduk i dao svoju ideju kako bi splitski klub trebao igrati. 

- Hajduk mora igrati visoki presing, to je njegov identitet. Nisu samo PSG i europske momčadi primjer, oduševila me Saudijska Arabija - protiv Argentine oduzeli su prostor i vrijeme, limitirali su Messija. Kad bi Hajduk tako igrao, Poljud bi bio na nogama - poručio je.

Za najboljeg trenera izabrao je legendarnog Luku Kaliternu, čovjeka čije ime nosi Hajdukova Akademija. 

- Na Marjanu svi trče, a njega pitaju 'di su vam hajdukovci', a on: 'moji vježbaju tehniku na placu'. Bez tehnike nema taktike - zaključio je.

Za kraj je spomenuo i važnost treninga: "Trening trenira i tijelo i um. Ne postoji najbolji trening jer se stalno razvija. Bitno je prepoznati pravu stvar i prenijeti je igračima. Nemojte se sramiti učiti.."

Avatar Banana man
Banana man
17:02 13.11.2025.

u 13 kola su dobili poguranac, 4 crvena i 4 penala...

