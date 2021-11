Splićanke Bruna i Nika prvakinje Europe, već 85. medalja za čudotvorni Marjan na velikim natjecanjima

Hrvatski tekvondo još se jednom dokazao kao najproduktivniji sport u Lijepoj Našoj. Na netom završenom juniorskom Prvenstvu Europe u Sarajevu naši su mladi tekvondaši i tekvondašice osvojili pet medalja - tri zlata i dvije bronce.

Posljednjeg dana natjecanja hrvatska je mladež osvojila dvije zlatne medalje i jednu broncu. Europskim prvakinjama postale su dvije Splićanke, klupske kolegice iz Marjana, Bruna Duvančić (49 kg) i Nika Karabatić (52 kg) a brončani je bio njihov sugrađanin, iz ST-Kwana, Daniel Barun (preko 78 kg).

Na zadivljujuće dominantan način prvakinjom Starog kontinenta postala je 15-godišnja Nika Karabatić. Tek je ulazno godište u juniorskoj konkurenciji, što će reći da je od nekih konkurentica mlađa i tri godine, a posljednja dva tjedna trenirala je s bandažom radi slomljenog prsta. No i u takvom stanju ona je demonstrirala atomski tekvondo koji joj je omogući da do zlata dođe uz bodovnu razliku "plus 62" (112:50) pri čemu je njena borba u drugom kolu sa Španjolkom Hernandez (44:34) bila ljepotica natjecanja. Uslijedile su potom pobjede nad Šveđankom Holmstrom (19:10), Bjeloruskinjom Simčkovom i u finalu protiv Francuskinje Ducos (31:5) koja je borba prekinuta krajem druge runde radi tehničke dominacije 15-godišnje Hrvatice.

Nika je tako kadetskom naslovu prvakinje Europe pridodala i europsko juniorsko zlato što je pošlo za rukom i 17-godišnjoj Bruni Duvančić a, među tekvondašicama, prije njih jedino klupskoj im kolegici Bruni Vuletić koja je sve okrunila i naslovom seniorske prvakinje Europe.

Nakon što je njena sestra blizankinja Ivana osvojila broncu, Bruna je obiteljsko slavlje pozlatila. Kao izlazna juniorka, na putu do najvišeg postolja, Bruna je nanizala prvu, drugu i četvrtu nositeljicu. Pobijedila je Ruskinju Kolesniikovu (8:5), Šveđanku Boden (24:15), prekidom Francuskinju Kamkasoupho (37:3) te u finalu Turkinju Senyurt (8:5).

O trima splitskim medaljašicama pričao nam je njihov klupski trener Veljko Laura:

- Ono što me više od zlatne medalje raduje kod Nike Karabatić jest način na koji je dobila prvu borbu protiv izvrsne Španjolke koju je preokrenula tek u završnici. Time je pokazala da ima veliku vjeru u sebe. Lako je pobijediti kada si bolji, ali treba smoći snage kada ne ide sve po planu. Što se pak tiče blizanki Duvančić one me podsjećaju na blizanke Zaninović među kojima je Ana bila ta koja je u startu bila borbenija od Lucije. Tako je u ovoj priči Bruna agresivnija pa je zato i ostvarila bolje rezultate no Ivana je jako dobra ali se još nije ostvarila. Bruni je ovo bila već treća, a Ivani tek prva medalja na velikim natjecanjima.

Prvu medalju u karijeri, na velikim međunarodnim natjecanjima, osvojio je i 17-godišnji Zagrepčanin Vito Krpan o kojem nam je ponešto kazao njegov trener Tomislav Karaula:

- Viti je ovo europsko zlato zapravo prva kolajna s kojom ja nisam nimalo iznenađen jer je prije dva mjeseca na mlađeseniorskom Prvenstvu Europe bio peti samo zato što je u četvrtfinalu naletio na kasnijeg prvaka Europe. Već tada se vidjelo da će biti vrlo konkurentan na juniorskom Prvenstvu Europe na kojem je, zapravo, rasturio konkurenciju. Raduje ovo posebice što dugo nismo imali muškog prvaka Europe u mlađim uzrastima. Mislim da je posljednji bio Lovre Brečić.

A Lovre Brečić je također član čudotvornog Marjana i rijedak primjerak tekvondaša koji je bio kadetski, juniorski i seniorski prvak Europe.