Vito Krpan pomeo konkurenciju i postao europski juniorski prvak

Vito Krpan, 17-godišnji član zagrebačke Dubrave, novi je europski juniorski prvak u tekvondou. Ovaj talentirani mladac, u kategoriji do 78 kilograma, zlato je osvojio na nevjerojatno dominantan način. Vođen od trenera Tomislava Karaule, u četiri borbe ostvario je Vito četiri uvjerljive pobjede s ukupnom razlikom bodova od "plus 73" (123:50).



Nakon što je Čeha Ludwiga pobijedio prekidom borbe radi bodovne dominacije (32:12), u četvrtfinalu je nadvisio Britanca Butta (31:14) a u polufinalu Srbina Ajdukovića (26:8). I u velikom finalu Vito je izborio veliku pobjedu nadjačavši Turčina Simseka (34:16).



- Svojim radom, fokusom i predanošću, Vito je postao pravi šampion - kazao nam je nutricionist Nenad Bratković s kojim je Krpan počeo raditi još dok je imao 14 godina što također govori o predanosti sportu ovog talentiranog momka.



No, nije to jedina hrvatska medalja osvojena na juniorskom Prvenstvu Europe što se ovih dana održava u Sarajevu jer je dva dana prije, u kategoriji do 55 kilograma, Ivana Duvančić osvojila broncu. Bila je to nevjerojatna 83. medalja za Marjan, klub nositelj najveće tekvondaške kvalitete u Hrvatskoj. Podsjećamo, obje ovogodišnje olimpijske tekvondaške medalje - Matea Jelić (zlato) i Toni Kanaet (bronca) - osvojili su članovi ovog splitskog kluba.



No, to možda nije sve jer Ivana Duvančić ima vrlo talentiranu sestru Brunu koja tek treba nastupiti. Nakon sestara Zaninović i Kozlica, treći je to par trofejnih blizanki koje su ponikle u iznimno produktivnom splitskom klubu.