Spezija iznenadila: Na Maradoni srušili Napoli

Nogometaši Spezije kreirali su najveće iznenađenje dosadašnjeg dijela natjecanja u ovoj sezoni talijanskoj Serie A pobijedivši u 19. kolu na gostovanju kod Napolija sa 1-0, a da pritom nisu uputili nijedan udarac unutar okvira vrata.

Gol za senzaciju produkt je autogola za koji je krivac Napolijev stoper Juan Jesus koji je u 37. minuti glavom skrenuo loptu u vlastitu mrežu. Napoli je imao ukupno 26 udaraca, sedam ih je išlo unutar okvira, ali nijedan nije završio u mreži, što je momčad Luciana Spalettija odvela u treći uzastopni poraz na domaćem terenu, gdje su ga prije Spezije svladali Empoli i Atalanta.

Hrvatski stoper Martin Erlić je odigrao cijelu utakmicu u obrani Spezije koja je izdržala bez da primi pogodak na stadionu Diego Armando Maradona.

Spezia je došla do četvrte pobjede u sezoni, nije se pomakla sa 17. pozicije, ali je od zone ispadanja sada dijeli pet bodova.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS Soccer Football - Serie A - Napoli v Spezia - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - December 22, 2021 Napoli's Mario Rui in action with Spezia's Emmanuel Gyasi REUTERS/Ciro De Luca Photo: CIRO DE LUCA/REUTERS

Milan je u Empoliju došao do pobjede od 4-2 (2-1) kojom se zadržao na četiri boda zaostatka za vodećim gradskim suparnikom Interom.

Franck Kessie je Milanu donio vodstvo u 12. minuti. Empoli je izjednačio u 18. minuti preko Bajramija, da bi Kessie svojim drugim pogotkom ponovno doveo goste do prednosti u 42. minuti. Florenzi je u 63. minuti pogodio za 3-1, a Hernandez u 69. minuti doveo Milan do prednosti od tri gola. Pinamonti je u 84. minuti realizirao kazneni udarac za konačnih 2-4.

Nogometaši Intera s minimalnih su 1-0 pobijedili Torino na San Siru i došli do sedme uzastopne pobjede u utakmicama Serie A. Pobjednički pogodak za Inter postigao je nizozemski reprezentativac Denzel Dumfries u 30. minuti.

Na obje strane su u početnim sastavima bila po dvojica hrvatskih nogometaša; kod Intera Marcelo Brozović i Ivan Perišić, dok je Ivan Jurić na teren poslao Marka Pjacu i Josipa Brekala. Perišić je igru napustio u 90. minuti, a Brekalo u 76. minuti, dok su Brozović i Pjaca odigrali cijelu utakmicu. Pjaca je u 18. minuti uputio opasan udarac s ruba kaznenog prostora, ali je lopta otišla malo pokraj vratnice.

Aktualni prvak je i kraj kalendarske 2021. dočekao na prvom mjestu sa 46 bodova. Drugi je Milan sa 42, a treći Napoli sa 39. Četvrta je Atalanta sa 38 bodova.

Verona je pod vodstvom Igora Tudora odigrala 1-1 protiv Fiorentine. Domaća momčad je povela u 17. minuti pogotkom Lasagne, a Firentinci su izjednačili tek u 81. minuti, kad je pogodak postigao Castrovilli.

Boško Šutalo je odigrao cijelu utakmicu za Veronu koja je sa 24 boda ostala na 12. poziciji, a Fiorentina je sa 32 boda na sedmom mjestu.

I dvoboj Roma - Sampdoria je završio podjelom bodova (1-1). Uzbekistanski reprezentativac Eldor Šomurodov doveo je Romu u vodstvo u 72. minuti, ali Sampdoria je u 80. minuti izjednačila preko Gabbiadinija.

Roma je s 32 boda ostala šesta, a Sampdoria je na 15. poziciji sa 20 bodova.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS Soccer Football - Serie A - Napoli v Spezia - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - December 22, 2021 Napoli's Juan Jesus scores an own goal and Spezia's first REUTERS/Ciro De Luca Photo: CIRO DE LUCA/REUTERS

U prve dvije utakmice odigrane u srijedu nogometaši rimskog Lazija i Bologne ostvarili su pobjede na gostujućim stadionima - Lazio je sa 3-1 slavio u Veneciji, a Bologna je s 3-0 trijumfirala kod Sassuola.

Lazio je poveo već u 3. minuti pogotkom Pedra. Forte je u 30. minuti izjednačio, ali su Rimljani u drugom poluvremenu došli do pobjede golovima Acerbija (48) i Luisa Alberta (90+5), koji je u 74. minuti ušao umjesto Tome Bašića. Hrvatski veznjak je u 64. minuti zaradio žuti karton.

Lazio je unatoč pobjedi ostao na devetom mjestu sa 31 bodom, ali se bodovno izjednačio s dvije momčadi koje imaju bolju gol-razliku, ali i utakmicu manje, a to su Roma i Fiorentina. Venezia sa 17 bodova na 16. poziciji.

Bologna je pobjedu kod Sassuola osigurala već u prvom poluvremenu golovima Orsolinija (36) i Hickeyja (44), a tri boda je potvrdio Santander (90+4).

Sa 27 bodova Bologna je privremeno zasjela na deseto mjesto, a Sassuolo sa 24 boda na 12. poziciji.

Natjecanje u Serie A bit će nastavljeno 6. siječnja sljedeće godine.