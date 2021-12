Španjolci tvrde da je s Modrićem nastao nered u Realu, a na Lukinu stranu stao i trener Ancelotti

Iako su nam proteklih tjedana iz Španjolske dolazile informacije da nema nikakvih problema i da će novi ugovor biti potpisan, jučer su se na Pirenejskom poluotoku pojavile nove informacije koje upućuju na to da je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić (36) naišao na nesuglasice sa svojim Realom oko novog ugovora. Iz španjolskog El Nacionala javljaju da Luka ima želju produljiti ugovor s kraljevskim klubom, ali traži veće produljenje nego što bi mu klub bio spreman ponuditi.

– S Modrićem je nastao nered i u Real Madridu već razgovaraju o novom slučaju Sergija Ramosa. Modrić traži dvogodišnju obnovu, a Real Madrid nije prihvatio tu premisu čak ni s Ramosom u pregovorima – piše El Nacional.

Naime, Real već godinama pod predsjednikom Florentinom Perezom koristi nepisano pravilo da se starijim nogometašima ugovori produljuju samo na jednu godinu. Mogu se ta produljenja i ponavljati nekoliko puta istom igraču, ali poanta je nikad ga ne produljiti na dvije ili više godina, jer Perez ima mišljenje da se nikad ne zna kad će forma igraču s više od 30 godina doživjeti velik pad. Prošle je godine jedan od najvažnijih igrača u povijesti kluba Sergio Ramos htio produljenje ugovora na dvije godine, ali čelnik Reala nije htio ni čuti za to pa je tako Ramos nakon 15 godina u Realu ljetos prešao u PSG. Jedina iznimka tog pravila u trenutačnom kadru Reala je Francuz Karim Benzema (34), koji je u listopadu potpisao produljenje do 2023. godine. Lukin ugovor pak završava u lipnju 2022., a njegova je želja produljiti ga do ljeta 2024. i završiti karijeru u Realu.

No, na Modrićevu stranu stao je i trener Carlo Ancelotti koji tako očito želi da klub napravi iznimku kada je hrvatski kapetan u pitanju. Poznati novinar Fabrizio Romano piše da Ancelotti želi da Real što prije potpiše novi ugovor s Modrićem.

- Modrić može igrati do 40. godine - rekao je Ancelotti i nahvalio Luku kao velikog profesionalca. Napomenuo je da je Modrićeva posvećenost nogometu razlog i što u 37. godini života igra kao mladić.

Real Madrid manager Carlo Ancelotti: “Of course Mbappé and Haaland would want to play in the new stadium”, he told @diarioas. ⚪️ #RealMadrid



“Modric, Casemiro and Kroos is the best midfield in the world”, Ancelotti added. He wants Modric to extend as soon as possible.