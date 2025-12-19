Naši Portali
Otkrivamo koja je sportašica zaradila najviše novaca u 2025. godini

Damir Mrvec
19.12.2025.
Izašla je lista sportašica koje su po poslovnom časopisu Forbest najviše zaradile u 2025. godini. Na prvih deset mjesta čak je osam tenisačica.

Izašla je lista sportašica koje su po poslovnom časopisu Forbest najviše zaradile u 2025. godini. Na prvih deset mjesta čak je osam tenisačica. Najviše je ove godine zaradila Amerikanka  Coco Gauff, osvajačica Roland Garrosa. Njezina ovogodišnja zarada je 33 milijuna dolara. Na drugom  mjestu je bjeloruska tenisačica Ayna Sabalenka s 30 milijuna dolara. Na treće m mjestu je  još jedna tenisačica, Poljakinja Iga Swiatek sa zaradom od 25,1 milijuna dolara. Na četvrto mjesto "ugurala" se Eileen Gu, skijašica slobodnog stila, sa zaradom 23,1 milijuna dolara.. 


Sa samo osamnaest godina, postala je najmlađa olimpijska pobjednica u slobodnom skijanju, na ZOI u Pekingu 2022, osvojivši zlato u disciplinama big air i halfpipe te srebro u slopestyleu. Ovim je postignućem postala prva slobodna skijašica koja je osvojila tri medalje na jednim Igrama. Rođena u obitelji s američkim ocem i majkom Kineskinjom, koja je u Sjedinjene Države emigrirala tridesetak godina ranije. Odgajale su je majka i baka, a od malih nogu tečno je govorila engleski i mandarinski. Svakog ljeta, putovanja u Kinu postala su tradicija, prilika da provodi vrijeme s obitelji i prijateljima te da dublje upozna i zavoli kulturu svoje majke. 
Ljubav prema snježnim padinama rodila se rano. Eileen je prvi put stala na skije sa samo tri godine, a njezin talent bio je očit gotovo odmah. Nije dugo trebalo da se rekreativno skijanje pretvori u ozbiljnu natjecateljsku strast. Već s devet godina postala je prvakinja juniorske skupine Američke snowboard i freeski asocijacije. S 13 godina hrabro je zakoračila u svijet seniorskih natjecanja, gdje se isprva fokusirala na slopestyle, disciplinu koja zahtijeva kreativnost i tehničku preciznost.
Prijelomni trenutak njezine karijere dogodio se u lipnju 2019. godine, kada je donijela odluku koja je iznenadila sportski svijet. Objavila je da će se ubuduće natjecati za Kinu umjesto za Sjedinjene Države. Kao glavni motiv navela je želju da bude uzor kineskim ženama i inspirira djevojke da se uključe u sport. 
No, Eileen Gu je puno više od vrhunske sportašice. Njezini interesi i talenti sežu daleko izvan snježnih staza. Upisala je prestižno Sveučilište Stanford, gdje studira kvantnu fiziku, a jedan semestar provela je i na razmjeni na Sveučilištu Oxford. Istovremeno, izgradila je iznimno uspješnu karijeru u svijetu mode. Krasila je naslovnice časopisa poput Voguea i Ellea, a postala je i zaštitno lice luksuznih brendova kao što su Louis Vuitton i Tiffany & Co. Njezin utjecaj prepoznat je i na globalnoj razini; časopis Time ju je 2022. godine uvrstio na popis sto najutjecajnijih ljudi na svijetu. 

Na petom  mjesto po zaradama je još jedna Kineskinja, tenisačica Qinwen Zheng (22,6), dok eje šesta američka tenisačica Madison Keys (13,4). U prvih deset je i jedna golferica, Amerikanka Nelly Korda, na osmom mjestu  (13) a list top deset zatvaraju  još dvije tenisačice, Japanka Naomi Osaka (12,5) i Kazahstanka Elena Ribakina (12,5). 
Ključne riječi
Slobodno skijanje Golf Iga Swiatek Arina Sabalenka Coco Gauff tenis

