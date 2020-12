Šoštarićev 'jocker' za polufinale? 'Bila sam tužna jer nisam bila od početka tu'

Dejana Milosavljević (26), rukometašica Podravka Vegete, sinoć se u hotelu priključila reprezentativkama i bit će na raspolaganju izborniku Nenadu Šoštariću uoči ključne utakmice za plasman u polufinale protiv Njemačke, koja se igra u utorak 15. prosinca.

– U Danskoj sam obavila već četiri testiranja. Dva dana bila sam smještana u poseban hotel koji je nedaleko od onoga u kojem su moje suigračice. Naravno, nisam ni u jednom trenutku pomislila da im se javim. Iz hotela ionako ne mogu izlaziti – rekla je Milosavljević.

Moj drugi Euro

Na početak Europskog prvenstva nije išla jer je morala u izolaciju s ostalim igračicama Podravka Vegete pa je sve dosadašnje utakmice naše reprezentacije odgledala na TV-u.

– Objektivno, nitko nije očekivao niz od četiri pobjede. Ali očigledno se dogodio nekakav “klik” na toj prvoj utakmici protiv Mađarske i onda je sve krenulo nabolje. Ostvarila se jedna sjajna atmosfera i doista sam uživala gledajući kako igramo. S druge strane bila sam tužna jer nisam mogla pomoći, ne samo ja nego i ostale igračice Podravke koje su trebale biti ovdje da je situacija što se tiče koronavirusa bila bolja. Ovako, ispalo je da sam ipak došla u Dansku i zbog toga sam jako sretna – kaže Dejana.

Jesu li vas iznenadile svojom igrom?

– U jednu ruku i ne jer jako dobro poznajem sve djevojke. Većina nas bila je zajedno na Europskom prvenstvu u Francuskoj prije dvije godine, na kojem nismo prošle prvi krug – istaknula je Milosavljević.

Je li vas možda neka od igračica posebno iznenadila svojim igrama?

– Nije jer jako dobro poznajem kvalitetu svake igračice koja je u reprezentaciji – kaže Dejana.

Njemačka nam je prepreka na putu do polufinala, prvog u povijesti ženskog rukometa?

– Jake su Njemice. Da nisu, ne bi bile u borbi za polufinale. Većina igračica igra u dva najjača njemačka kluba, Borussiji iz Dortmunda i Bietigheimu. No oba kluba trenutačno su na začeljima skupina u Ligi prvakinja. Ali, njihove najbolje igračice igraju u inozemstvu. Tako je vratarka Eckerle u Siofoku, Behnke i Bol su u Ferencvarosu, a Minevskaja igra u Rumunjskoj. Igrajući za Podravku, u posljednje vrijeme igrale smo puno puta protiv njemačkih sastava i vjerujem da imamo dobru priliku da ih svladamo – istaknula je Dejana.

Spremna za Ćamilin stolac

U kakvom ste fizičkom stanju?

– Osjećam se jako dobro. Prije desetak dana izašla sam iz izolacije i cijelo sam to vrijeme trenirala. S curama ću odraditi današnji trening i vjerujem da mogu barem malo pomoći – kaže igračica Podravka Vegete.

Milosavljević je rođena u Rijeci, igrala je u Orijentu, Sesvetama, Zametu i Koki, odakle je otišla u Podravka Vegetu.

– U Zametu sam jedne sezone igrala s Ćamilom Mičijević. S nama je bila i Selena Milošević, koja bi sigurno bila ovdje da je nije zaustavila korona. Ćamila je na ovom prvenstvu dokazala vrhunsku klasu, ali pokazala je da je i sjajna zabavljačica. Već sam spremna ako me pozove u svoj “vrući” stolac dok snima zanimljiva videa – istaknula je Dejana.

Kako u reprezentaciji sve djevojke igraju s osmijehom, Dejani se neće biti teško prilagoditi jer i ona cijelo vrijeme igra nasmiješena. Kad nije rukometašica, za sebe kaže da je normalna osoba kao i većina sportaša, u slobodno vrijeme voli se družiti s obitelji i prijateljima, putovati i slično. Voli pogledati i dobre filmove, ali više je tip za akciju te ne voli previše biti zatvorena u kući. Rukometni put započela je u drugom razredu osnovne škole, kada je njezin prvi trener došao u školu kako bi promovirao rukomet. Na prvu je znala da je to to i da je rukomet njezin prvi i jedini izbor. Roditeljski dom prvi je put napustila s 18 godina i za nju je to bio veliki šok, ali s vremenom se naviknula na odvojenost od obitelji i samostalan život.

– Koprivnica je malen, lijep i miran grad. Baš zato što je malen, nedostaju mi neke stvari koje sam navikla raditi u svoje slobodno vrijeme, ali blizina Varaždina i Zagreba, koji pružaju više mogućnosti, Koprivnicu čine idealnim mjestom za život – rekla je Dejana, koja je u veljači prošle godine promovirana u prvostupnicu poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.•