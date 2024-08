Sopić prekinuo šutnju: 'Jesam li se potukao s Miškovićem? Nisam ga ni vidio! Evo kako je puklo u Rijeci'

Trebalo je proći neko vrijeme pa da se Željko Sopić oglasi o otkazu kojeg je prije nepunih tjedan dana dobio na klupi Rijeke. U utorak ujutro bio je na press-konferenciji pred europsko gostovanje kod švedskog Elfsborga, a samo sat-dva kasnije već je bio bivši trener kluba s Rujevice. Negdje oko podneva Rijeka se oglasila priopćenjem u kojem mu je, među ostalim, poželjela sreću u nastavku trenerske karijere. Sopić se oglasio u velikom intervjuu za Germanijak:

- Miškovića nisam niti vidio. Pisalo se da smo se potukli, ma kakva je to hrpa laži. Kome to treba? Moram priznati da nisam primijetio baš tolik broj novinara u kabini, u uredu od Raić-Sudara ili na Rujevici. No, sada svi sve znaju. Isto tako, ako su bili u kabini na oproštaju, a da ih ja slučajno nisam vidio, onda bi bilo u redu da pišu i o suzama i zagrljajima s kojima sam ispraćen. Valjda je nestalo tinte u olovkama - bocnuo je Sopić i neke novinare na početku razgovora.

FOTO: Šok na Rujevici! Sopić dobio otkaz u Rijeci uoči ključnog europskog dvoboja, već mu našli zamjenu

Nema zle krvi između njega i Rijeke, napose riječkih navijača.

- Ako ljudi mise da ću sada pljuvati, varaju se. Ne pada mi napamet jer ono što sam proživio u Rijeci u ovih godinu dana bilo je nešto prekrasno. Nešto za što čovjek živi, što ga ispunjava i čini ga ponosnim i sretnim. Jedno veliko hvala svima tamo. Od uprave do onih vrijednih ljudi koji rade na stadionu. Od navijača pa do igrača. I Miškoviću hvala na prilici. Nema razloga da ga sada izuzmem iz priče. Iako je on možda očekivao da ću biti visibaba kada me dovodio za trenera, ja sam ipak jablan koji se ne savija tako lako. Bio sam ponosan na svaki trenutak proveden u kabini i uz teren Rujevice i uvijek ću rado svraćati na Kvarner - kazao je.

Otkrio je i što ga je najviše zasmetalo.

- Smetaju me dvije stvari; tajming otkaza i način. Prvo, mislim da su to htjeli napraviti na kraju prošle sezone ali su ih spriječili navijači koji su se spustili na travnjak, skandirali: "Sopa ostani" i dali mi podršku. Mislim da je to usporilo proces. Drugo, boli me način. Pa ne pustiš me na press konferenciju da tamo najavljujem Elfsborg a čekaš me u uredu s otkazom. Jednostavno, postoje mnogo bolji načini na koji se to moglo izvesti, ali Bože moj. Nije Sopić niti prvi niti zadnji koji je tako dobio otkaz. Postoje samo dvije vrste trenera: oni koji su dobili otkaz i oni koji će ga tek dobiti. Nećemo se lagati. Jasno je da se na Rujevici ne može otići niti u toalet bez znanja i odobrenja Damira Miškovića. To je tako i zapravo ne mislim ništa loše o tome. On je čovjek koji je gazda kluba, koji ulaže svoj novac da bi klub opstao i ima pravo na sve. Postavljati trenere, smjenjivati ih, dovoditi igrače. Baš sve.

Priznao je i to da je teško proživio poraz od Dinama na Rujevici, kada se lomilo prvenstvo.

- Imali smo sat vremena pune dominacije. Vrhunski smo dominirali nad Dinamom kao malo tko. Pratim sve njihove utakmice i rijetko sam vidio takvo nešto. Poveli smo na vrijeme, ali nije htjelo više od toga. Šteta. Mislim da je ta utakmica bila presudna u borbi za naslov - rekao je.