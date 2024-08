Srbi se raspisali o legendi HNL-a: 'Šokirao nas je! Nisu ga htjeli u Zvezdi pa je otišao u Hrvatsku'

Nakon iznenadne smjene Željka Sopića s mjesta glavnog trenera, Rijeku je preuzeo njegov dotadašnji pomoćnik i njen bivši igrač Radomir Đalović. Nekadašnji reprezentativac Crne Gore ovih je dana zbog prvog samostalnog trenerskog posla postao i jedna od glavnih tema u srpskim medijima. Kurir tako donosi priču o njemu, a u prvi plan stavljaju njegovo vrijeme u Crvenoj zvezdi.

Srbi dakle, pišu kako je Đalović kao jako mlad igrač iz Crne Gore otišao u omladinsku školu Crvene zvezde. Tamo se sprijateljio s Nemanjom Vidićem, kasnije stoperom Manchester Uniteda, ali nikada nije dočekao debi za prvu momčad beogradskog sastava.

- Došao sam kao dijete s 13 godina iz Bijelog Polja. Sam, nikog nisam znao u Beogradu, svi su mi ostali u Bijelom Polju i bilo je teških trenutaka. Ali to me je izgradilo kao čovjeka. Živio sam pet godina u onoj baraci preko puta Marakane kod pekare Kruna, s Nemanjom Vidićem, bili smo prijatelji, kao i sva djeca koja dođu sa strane u Zvezdu. Vidić je tada bio mršav, nije imao razvijene grudi, ali je uvijek bio striktan i posvećeno trenirao. Stekao sam tamo mnogo prijatelja, trenirale su me legende poput Duleta Savića, Vojina Lazarevića, Mileta Jovina, Kuleta Aćimovića, Zvonka Radića - rekao je Đalović u jednom davnom intervjuu za srpske medije.

Nije Đalović htio čekati svoju priliku na Marakani već je s 20 godina stigao u Hrvatsku, točnije u NK Zagreb s kojim je u kultnoj sezoni 2001/02 bio prvak Hrvatske. Nakon Zagreba bio je u Njemačkoj i TUrskoj, ali se onda skrasio u Rijeci. Za Crnu Goru nastupao je 26 puta.

VIDEO: Hajduk već priznao potpuni poraz? Kalinić: 'S Dinamom se nemamo što uspoređivati. Kvalitetniji su'