Sopić nakon pobjede nad Hajdukom: Nije bilo lagano, a ljudi su ovo doživljavali kao da igramo s Rudešom

Nogometaši Rijeke pogotkom Marca Pašalića iz 70. minute slavili su u jadranskom derbiju protiv Hajduka rezultatom 1:0. Tom je pobjedom Rijeka učvrstila svoju poziciju na ljestvici HNL-a. Momčad Željka Sopića sada ima pet bodova prednosti nad Dinamom uz utakmicu više, ali i čak deset bodova prednosti nad Hajdukom. Odmah nakon utakmice za MAXSport se javio strijelac jedinog pogotka:

- Prije svega, zahvalan sam za taj gol. Krenulo me nakon dugo vremena. Bliže smo cilju. Igramo lijep nogomet. Falio nam je gol u prvom poluvremenu, ali muški i borbeno smo odigrali do kraja. U svlačionici su me malo zezali da je to bila korizma što me nije išlo, kao da sam postio, ali sad je krenulo. Poziv u reprezentaciju? Je, naravno da je to odigralo ulogu. Sad ćemo dati sve za duplu krunu. Pucam puno po golu, danas je ušla, jedno vrijeme nije išlo, ali danas je opet ušla u rašlje. Sad je Istra, svaka utakmica je bitna, protiv bilo koga igramo, najbitnije da uvijek damo sto posto, samo tako utakmica bože završiti dobro - rekao je Marco Pašalić.

A onda se za MAXSport javio Željko Sopić, strateg Riječana.

- Realno, mislim da smo kontrolirali utakmicu i bili bolji takmac. Hajduk je imao stopostotnu šansu nakon individualne kvalitete Perišića, ali mislim da bodovi ostaju zasluženo na Rujevici. Mislim da smo zasluženo dobili. Hajduk nije da nema kvalitetu ako su izgubili tri zaredom. Nije to lagano pobijediti. Ljudi su ovo doživljavali kao da igramo s Rudešom, ali ovo nije bilo lagano dobiti. Sada samo razmišljam o utakmici u Puli. Samo Pula, dobro se odmoriti, koncentrirati..

Prokomentirao je i Marca Pašalića.

- Puno smo razgovarali. Rekao sam mu da nije realno da ga je tako dobro krenulo na početku, a nije ni realno da ne može zabiti tri mjeseca. Motiviran je, sjajan, vratio se iz reprezentacije i sad je pravi - zaključio je Sopić za MAXSport.