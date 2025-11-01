Šokantna vijest koja bi mogla promijeniti povijest nogometa: Tvrde da je Liga prvaka ukradena

Liga prvala je od sezone 2024./25. doživjela veliku reformu formata natjecanja koja donosi novu, uzbudljiviju eru natjecanja. Dosadašnji sustav s osam skupina po četiri ekipe zamijenjen je jedinstvenom ligom od 36 sudionika, što je za četiri momčadi više nego prije. Svaka momčad sada igra osam utakmica u ligi, odnosno protiv osam različitih protivnika - četiri utakmice kod kuće i četiri u gostima. Za razliku od dosadašnjih susreta protiv tri protivnika po dva puta, sada nema međusobnih susreta protiv istih klubova.

Novi format omogućuje dvoboje velikana u ranoj fazi te osigurava da svaka utakmica ima težinu do samog završetka faze lige jer bilo koja pobjeda ili poraz može značajno utjecati na poredak.

Međutim, novi sustav elitnog natjecanja izazvao je kontroverze zbog tužbe čileanske konzultantske tvrtke MatchVision protiv Uefe. MatchVision navodi da je Uefa ukrala njihov autorski zaštićeni koncept matematičkih algoritama za ligu od 36 klubova koji je osnivač tvrtke Leandro Shara zaštitio još 2006. godine, javlja ugledni The Athletic.

Oni su Uefi ideju predstavili još 2013., a Fifa ih je priznala kao vlasnike intelektualnog prava. Shara osobno traži 200 tisuća eura, a MatchVision 20 milijuna eura odštete zbog navodne krađe formata Lige prvaka. Uefa je ove optužbe demantirala kao neutemeljene i najavila da će braniti svoj stav na sudu.