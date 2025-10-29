Mladost u dramatičnoj utakmici stigla do prve pobjede u Ligi prvaka

U susretu 2. kola A skupine vaterpolske Lige prvaka Mladost je na plivalištu uz Savu porazila Radnički sa 17-15 (5-5, 2-3, 6-4, 4-3) ostvarivši prvu pobjedu, dok je ekipa iz Kragujevca upisala prvi poraz.

Bila je to neizvjesna i dramatična utakmica koja je razriješena tek u samoj završnici.

Ante Kostelić izgradio je raj na Zemlji gdje su rasli Janica i Ivica: 'Ovo ne bih prodao ni za 20 mil. €' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mladost je u prve tri četvrtine u tri navrata imala po dva gola viška, no gosti su svaki put vratili, a tijekom susreta čak 12 puta je rezultat bio izjednačen.

U posljednjih 90 sekundi ušlo se rezultatom 15-15. Luka Bukić je minutu prije kraja zabio za prednost "žabaca", da bi zagrebački sastav potom obranio igrača više. Pobjedu Mladosti potvrdio je Josip Vrlić pogodivši za 17-15 sedam sekundi prije kraja susreta.

Mladost su do pobjede predvodili Bukić sa četiri gola, te Ante Vukičević s tri gola. Po dva gola zabili su Andrija Bašić, Franko Lazić, Konstantin Harkov i Josip Vrlić, dok je Ivan Marcelić sakupio 11 obrana.

Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Strahinja Rašović, Andrija Prlainović i Angelos Vlahopulos sa po tri gola.

U drugom susretu iz ove skupine Olympiacos je u utorak na gostovanju pobijedio Vasas sa 15-5 upisavši i drugu pobjedu u skupini.

VEZANI ČLANCI:

Grčki sastav predvodili su Dimitrios Dimou i Dimitrios Nikolaidis sa po tri gola, dok je Emmanouil Zerdevas imao čak 17 obrana. U domaćim redovima prvi strijelac je bio Soma Benjamin Lakatos s dva gola.

Na ljestvici vodi Olympiakos sa šest bodova, Mladost i Radnički imaju po tri boda, dok je Vasas na začelju s dva poraza.

U trećem kolu Mladost gotuje kod Vasasa 11. studenog, a dan kasnije sastaju se Radnički i Olympiakos.