ZANIMLJIVOST

München je jedini kandidat za domaćinstvo finala Lige prvaka 2028. godine

FILE PHOTO: Champions League - Final - Paris St Germain v Inter Milan
Peter Cziborra/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
31.10.2025.
u 16:00

Za domaćinstvo finale Lige prvaka 2029. interes su iskazali London (Wembley) i Barcelona (Camp Nou).

Udruga europskih nogometnih saveza (Uefa) objavila je u petak popis gradova koji su iskazali interes za domaćinstvo finalnih utakmica u njenim klupskim natjecanjima za 2028. i 2029., a zanimljivo je da je samo Muenchen zainteresiran za ugošćivanje finala Lige prvaka 2028. Iskazivanje interesa, za koje je krajnji rok bio 22. listopada ove godine, nije obvezujuće, navodi se u priopćenju krovne europske nogometne organizacije, a kandidatima će se smatrati svi oni gradovi koji kompletnu dokumentaciju dostave do 10. lipnja 2026.

Allianz Arena je bila poprište ovogodišnjeg finala Lige prvaka u kojem je Paris Saint-Germain osvojio svoj prvi naslov europskog prvaka pobijedivši milanski Inter s rekordnih 5-0. Domaćin sljedećeg finala elitnog europskog klupskog natjecanja je Budimpešta (Puskas Arena), dok će finale 2027. biti održano na madridskom stadionu Metropolitano, na kojem domaće utakmice igra Atletico Madrid.

Za domaćinstvo finale Lige prvaka 2029. interes su iskazali London (Wembley) i Barcelona (Camp Nou). Kandidati za domaćine finala Europske lige 2028. i 2029. su Torino (Juventusov stadion), Bukurešt (Nacionalni stadion), Beograd (Nacionalni stadion - u izgradnji) te francuski gradovi Lyon (stadion Olympique Lyonnais) i Pariz (Park prinčeva). Kandidatima za 2029. se pridružila i Ankara (stadion Ankara 19 Mayis)

Torino je istaknuo interes i za domaćinstvo finala Konferencijske lige u obje godine, a među kandidatima su još Lille (stadion Pierre-Mauroy), Budimpešta (Puskas Arena), Gdansk (Arena Gdansk) te kazahstanski gradovi Astana (Astana Arena) i Almati (stadion Almati). Za 2029. kandidaturu je istaknuo i Helsinki (Olimpijski stadion).

Velik je broj zainteresiranih i za domaćinstvo finala Lige prvakinja. Za obje godine su se na popisu našli Lyon (stadion Olympique Lyonnais) i Basel (St. Jakob Park). Njima će za 2028. protukandidati biti Bilbao (San Memes) i Istanbul (stadion Ali Sami Yen), a za 2029. su se prijavili Dublin (Dublin Arena) i Cardiff (Nacionalni stadion). Izvršni odbor Uefe će o domaćinima spomenutih osam finala odlučivati u rujnu 2026.
Ključne riječi
nogomet Munchen Liga prvaka

