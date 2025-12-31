'Molim vas, spasite me!': Slavni sportaš jecao nakon teške nesreće, jedva su ga izvukli

Anthony Joshua jecao je "boli me cijelo tijelo" nakon što je izvučen iz olupine automobila u stravičnoj prometnoj nesreći u kojoj su poginula dvojica njegovih prijatelja. Sada je otkriveno da će dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji doček Nove godine provesti u nigerijskoj bolnici. Joshua je bio putnik u crnom Lexusu koji se na autocesti Lagos-Ibadan u nigerijskom Makunu zabio u zaustavljeni kamion. U ponedjeljak navečer potvrđena je smrt dvojice njegovih dugogodišnjih prijatelja, Sine Ghamija i Kevina Latifa Ayodelea, dok su druga dva putnika u vozilu čudom preživjela. Izvori bliski Joshui tvrde da će boksač ostati u bolnici još najmanje nekoliko dana, a upućeni opisuju njegove bolne krikove dok su ga izvlačili iz smrskanog automobila. Snimka s mjesta nesreće prikazuje boksača kako se previja u agoniji prije nego što je prebačen u policijsko vozilo.

Nakon kobnog sudara, Joshua je hitno prevezen u međunarodnu bolnicu Duchess u Lagosu, koja je posljednje dvije godine proglašena najboljom privatnom bolnicom u Nigeriji. Lokalna policija izjavila je za Daily Mail da je Joshua u "stabilnom stanju" i da je zadobio samo "lakše" ozljede, iako postoji bojazan da bi mogle biti ozbiljnije nego što se javno objavljuje. Izvori sada kažu da će Joshua ostati u bolnici još najmanje nekoliko dana dok se nastavlja oporavljati. Nigerijski predsjednik u ponedjeljak je otkrio da je Joshuina majka, Yeta Odusanya, odmah pohitala u bolnicu k sinu nakon što je obaviještena o nesreći.

Anthony Joshua is probably the luckiest man this week. This is a proof that God exist. pic.twitter.com/pm2Po8xGVc — 𝐕𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨 (@Varticoo) December 29, 2025

Luksuzna bolnica Duchess može se pohvaliti elitnom uslugom nazvanom Harley Street Practice, smještenom na šestom katu, koja nudi Duchess Royal apartmane za VIP pacijente. Pacijenti u ovim apartmanima imaju individualnu njegu 24 sata dnevno te stalan pristup medicinskom i uslužnom osoblju, a poslužuju im se i gurmanski obroci u potpunosti prilagođeni njihovim željama. Osnovni paketi za kraljevski apartman s vlastitom kupaonicom počinju od cijene od oko 2.300 eura.

Policijski istražitelji potvrdili su da je nesreću uzrokovalo puknuće gume nakon što je Joshuin Lexus "izgubio kontrolu". Prema pisanju The Telegrapha, prometna policija vjeruje da se automobil kretao brzinom većom od ograničenja od 80 km/h te je izgubio kontrolu tijekom "pretjecanja" na cesti koju lokalno stanovništvo naziva jednom od najsmrtonosnijih u Nigeriji. Babatunde Akinbiyi, zapovjednik nigerijskog Korpusa za prometnu sukladnost i provedbu (Trace), izvijestio je da je na vozilu "došlo do puknuća gume zbog prekomjerne brzine".

Anthony Joshua has now been removed and on his way to the hospital. Video below. Still no sign of ambulance. The Nigerian Government doesn't value people's lives. How would there be no accident response unit in Lagos-Ibadan expressway? pic.twitter.com/oEj6HoRn5W — EngrMideh4Truth (@wandypee) December 29, 2025

Jedan od očevidaca ispričao je za novine Punch detalje s mjesta događaja. "Bio je to konvoj od dva vozila: Lexus SUV i Pajero SUV. Joshua je sjedio iza vozača, a pored njega je bila još jedna osoba. Suvozač je također bio u automobilu, što znači da su u Lexusu koji se slupao bile četiri osobe. Njegovo osiguranje bilo je u vozilu iza njih prije nesreće", rekao je svjedok i dodao: "Drugi očevici i ja započeli smo spašavanje i zaustavljali nadolazeća vozila da nam pomognu. Nekoliko minuta nakon sudara stigli su i službenici Federalnog korpusa za sigurnost na cestama."

Predstavnik Anthonyja Joshue izdao je priopćenje u ponedjeljak navečer, potvrđujući smrt dvojice članova boksačeva tima i "bliskih prijatelja". "S najdubljom i najdubljom tugom potvrđujemo da su, nakon prometne nesreće u Lagosu u Nigeriji ranije danas, preminuli Sina Ghami i Kevin 'Lateef' Ayodele. Obojica su bili bliski prijatelji i sastavni članovi Anthonyjevog tima. Ljubazno molimo da se obiteljima u ovom trenutku pruži prostor i privatnost dok procesuiraju ovu uistinu šokantnu i poražavajuću vijest. Anthony je u nesreći zadobio ozljede te je prevezen u bolnicu na preglede i liječenje, u stabilnom je stanju i ostat će ondje na promatranju", stoji u priopćenju. Joshuin dugogodišnji rival Tyson Fury odao je počast dvojici muškaraca poginulih u nesreći, podijelivši objavu na Instagramu u utorak. "Ovo je tako tužno", napisao je 'Gypsy King' na društvenoj mreži. "Neka im Bog podari dobar krevet u raju."

Nesreća, koja se dogodila u podne po lokalnom vremenu, dogodila se samo deset dana nakon što je Joshua pobijedio Jakea Paula u Miamiju. Kako je Daily Mail izvijestio u ponedjeljak, Joshua je bio u posjeti obitelji u Nigeriji u sklopu jednotjednog odmora, s namjerom da nastavi s treninzima uoči borbe krajem ožujka, najvjerojatnije u Saudijskoj Arabiji protiv kickboksača Rica Verhoevena, prije predloženog obračuna s Furyjem u rujnu ili listopadu. Iako točna priroda Joshuinih ozljeda trenutno nije poznata, smatra se vrlo upitnim hoće li biti u stanju za brzi povratak u ring. Također će se postaviti pitanje psihološke traume zbog proživljenog iskušenja u kojem su poginula dva putnika u istom vozilu.