Legenda prvi put otvorila dušu: Uništavao sam se kokainom. Srce mi je stalo, umirao sam...

Bjorn Borg progovorio je o svom prvom iskustvu s kokainom i osjećaju da je droga zamijenila tenis tijekom njegovih hedonističkih dana nakon što se povukao iz sporta sa samo 26 godina. Švedska superzvijezda pojavila se na teniskoj sceni sedamdesetih godina prošlog stoljeća i osvojila svoj prvi Grand Slam naslov, Roland Garros 1974. godine, u dobi od samo 18 godina. Borg je tijekom karijere osvojio ukupno 11 Grand Slamova i 66 pojedinačnih naslova prije nego što je šokirao sport objavom da se povlači nakon samo deset godina na Touru. Danas 69-godišnjak, u svojim memoarima "Otkucaji srca" prisjetio se detalja o izgubljenim desetljećima koja su oblikovala njegovo rano umirovljenje, pri čemu je njegova zapanjujuća upotreba droga bila česta pojava krajem osamdesetih i devedesetih godina.

U intervjuu za The Times, Borg je detaljno opisao snažnu privlačnost koju je osjetio prema drogi nakon što su mu ponudili kokain na jednoj zabavi u New Yorku. "Uvijek su imali zabave na Manhattanu", rekao je Borg, objašnjavajući da je bio u SAD-u u ljeto 1982. godine kako bi prodao svoju kuću na Long Islandu. "Tako sam otišao na jednu od tih zabava. Pomislio sam, 'Više ne igram tenis, pa mogu probati'. Bilo bi bolje da nisam. Ulazak u svijet droga, tableta ili alkohola je užasan. Ali na kraju sam uzimao sve više droga i tableta, i to samo da bih pronašao sreću. Gdje je sreća?"

Borg je zatim usporedio osjećaj koji mu je pružao kokain s adrenalinom koji je osjećao na vrhuncu svoje igračke karijere, otkrivajući kako je opojni učinak droge postao zamjena za pobjedničke poene i ovacije s tribina. Taj opasan bijeg u svijet droga i alkohola imao je, međutim, teške posljedice. U svojim memoarima, Borg je opisao dva stravična slučaja u kojima se predozirao kombinacijom opijata i alkohola, suočivši se sa smrću. Prvi se incident dogodio u Milanu, sedam godina nakon njegovog prvog susreta s kokainom, kada ga je pronašla njegova tadašnja supruga Loredana i odvela u bolnicu na ispumpavanje želuca. Njegov posjet bolnici dospio je na međunarodne naslovnice, a mediji su tada izvještavali da je umirovljena zvijezda pokušala počiniti samoubojstvo. Borg je tada pokušao zataškati da je koristio "opasnu mješavinu droga, tableta i alkohola" rekavši da je imao lošu reakciju na tablete za spavanje koje je uzeo kako bi ublažio bolove u trbuhu nakon teške večere. No, drugi incident bio je još dramatičniji i zorno je pokazao koliko je duboko potonuo u pakao ovisnosti.

Borg u knjizi opisuje i trenutak kada se srušio na mostu u Nizozemskoj, doživio srčani zastoj i zahtijevao reanimaciju. "Osjećam kako se tlo pod mojim nogama diže. Kao da se krećem kroz zrak; ne mogu se pomaknuti naprijed. Moramo prijeći most, tipičan nizozemski most preko kanala gdje se njišu brodice. U tom trenutku, tonem na tlo. Sve postaje crno i događa se nezamislivo. Umirem. Ne vidim nikakvo jarko svjetlo niti film svog života koji prolazi; sve je jednostavno nestalo. Moje srce više ne kuca, jer sada stoji. Ipak, neposredno prije nego što sve postane crno, pomislim: kako je do ovoga moglo doći?", piše Borg u svojoj potresnoj ispovijesti.

Ta večer započela je mirnom večerom, ali se ubrzo pretvorila u smrtonosni koktel pića i droga. Sve se događalo usred ekshibicijskog turnira. "Naletio sam na ljude koje sam poznavao izvan teniskog svijeta. Jedna stvar je vodila drugoj. Dodane su droge, alkohol i tablete, uništavao sam se. Nakon vrlo kratke noći, odšetao sam do teniskog parka s ocem. Rekao sam mu: 'Tako se loše osjećam, ne mogu igrati.' On je odgovorio da će sve biti u redu. A onda, tras, srušio sam se", prisjetio se.

Borg ističe da je "najveća sramota od svega" bila probuditi se u bolničkom krevetu i vidjeti svog oca pored sebe. Uspio je prestati s pićem i drogama uz pomoć svoje treće supruge, Patricije Östfeld, koja je bila koautorica njegovih memoara i njegova je partnerica već 25 godina.