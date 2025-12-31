Joško Jeličić, Lokas, Čilić, Šimenc...: Zvijezde zaigrale šah, evo tko je pobijedio

U restoranu Botanist brojne javne osobe koje su ljubitelji šaha, ali i humanitarci, došli su podržati event Božićni humanitarni šahovski turnir poznatih koji organizira velemajstor Alojzije Janković.

- Nakon što se godinama prikupljalo za one najmanje kroz pomoć bolnicama, ove godine odlučili smo se za šahovsku svrhu te će se pomoći šahovskom klubu Petrinja koji se fokusirao na rad s mladima pokušavajući prebroditi razorne posljedice dobro znanog nam potresa. Šahovski klub Petrinja okuplja mlade šahiste te im je potrebna oprema i mnoge druge šahovske potrepštine, a prikupljena sredstva ići će u tu namjenu, cilj je da se uz šahovsko natjecanje učini i dobro djelo – rekao je Alojzije Janković.

Na turniru su ovog puta zaigrali između ostalih Dubravko Šimenc, Jerko Leko, Joško Lokas, Igor Pajač, Marko Tomas, Robert Mudražija, Eni Šukunda, Tina Živković, Borna Ćorić, Goran Grgić, Bruno Šimleša, Džemal Mustedanagić, Silvio Marić, Damir Hoyka, Filip Jurčić, Mladen Bodalec, Marin Čilić, Valent Sinković, Željko Kopić, Fran Tudor, Joško Jeličić, Roko Karanušić, Gordan Giriček.

- Nisam ovog puta bio dobar. Imao sam u skupini sve poraze. Više sreće drugi put - rekao je Dubravko Šimenc.

Robert Mudražija, nogometaš Dinama, imao je pak sve pobjede u skupini, alki je kasnije ispao u nokaut fazi. Izgleda da se šah stalno igra na pripremama kluba...

- Igram ga odmalena, nisam loš šahist među nogometašima – istaknuo je Mudražija.

Eni Šukunda, miss Supranational 2017. godine, stalna je gošća na humanitarnim šahovskim turnirima. Ona je kći profesionalnog šahista i šahistice, a šah igra od treće godine.

- Sada me interesira da se vratim profesionalnom šahu i da postanem ponovno pasionirani igrač šaha. Smatram da imam mota, ono što se kaže, da sam nebrušeni dijamant, ali budemo vidjeli. Za početak očeva škola, on inače ima školu šaha. Dvoje djece koje je trenirao su postali prvaci Hrvatske. S obzirom na gene, mislim da je vrijeme da se vratim ocu i da sada trenira svoje dijete. Dugo sam se pripremala za ovaj turnir, igrala sam brojne partije na internetu a na kraju sam ostala razočarana. Imala sam sva tri poraza u skupini i ispala sam već u prvoj fazi. Ništa, bit će bolje drugi pout – rekla je Eni.

Ovogodišnji je turnir osvojio poznati doktor Mate Škegro, bivši ravnatelj Rebra, koji je i inače na glasu kao vrsni šahist. U finalu je nadjačao Josipa Bagarića, vlasnika poznate zagrebačke diskoteke Sokol. Marko Tomas, bivši košarkaški reprezentativac, bio je najbolji među sportašima, dogurao je do četvrtfinala.

Ono što ove turnire čini medijski atraktivnima i iznimno uspješnima u prikupljanju sredstava jest upravo sudjelovanje javnih osoba. Kada za šahovsku ploču sjednu bivši predsjednik poput Ive Josipovića, ministri, poznati novinari, sportaši i diplomati, partija šaha prestaje biti samo igra i postaje prvorazredni društveni događaj. Format brzopoteznog šaha, s tempom od svega sedam minuta po igraču, unosi dodatnu dinamiku i neizvjesnost, čineći partije zanimljivima i onima koji nisu šahovski stručnjaci. Medijska popraćenost ne služi samo promociji događaja, već podiže svijest javnosti o konkretnim problemima s kojima se suočavaju bolnice ili udruge, potičući i druge na djelovanje. Tako, svaki potez odigran na ovim turnirima ima dvostruki učinak, stvarajući pozitivnu priču koja nadilazi granice sporta i humanitarnosti.

Alojzije Janković, rođeni Vinkovčanin, nositelj je titule velemajstora od 2006. godine i višestruki je prvak Hrvatske u mlađim kategorijama. Njegova karijera ispunjena je nastupima na šahovskim Olimpijadama te europskim i svjetskim prvenstvima, a najviši ELO rejting od 2593 boda svrstava ga među najbolje hrvatske igrače. Ipak, Jankovićeva strast prema šahu nadilazi natjecateljsku arenu. Kao potpredsjednik Europske šahovske unije, glavni tajnik Hrvatskog šahovskog saveza, FIDE trener i autor, on neprestano radi na promicanju šaha. U tjednoj emisiji "Šahovski komentar" na HRT-u 3 približava ovu drevnu igru široj publici, ističući kako ona nije samo sport, već i moćno sredstvo za razvoj karaktera, strateškog razmišljanja, koncentracije i emocionalne otpornosti. Upravo iz te filozofije rodila se ideja o humanitarnim turnirima, gdje šah postaje jezik solidarnosti.