Jeste li uočili ovaj fenomen vatrenih? Modrić i još šestorica dijele nešto zajedničko

Na djelu je u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji svojevrsni fenomen: gotovo trećina igrača, čak sedmorica od 23, dolaze iz talijanskih klubova. Evo tog popisa: Luka Modrić (Milan), Petar Sučić (Inter), Ivan Smolčić i Martin Baturina (Como), Nikola Moro (Bologna), Marin Pongračić (Fiorentina), Mario Pašalić (Atalanta). Modrić, Sučić i Baturina novaci su u talijanskom nogometu, dok su ostali starosjedioci, a jedan od njih s tendencijom postavljanja još jednog rekorda. Naime, 30-godišnji Kaštelanin Mario Pašalić već je od prošle sezone najbolji hrvatski strijelac u Serie A s 53 pogotka, a u ovoj sezoni postat će i naš rekorder po broju nastupa u ovom natjecanju; trenutačno je na 256 nastupa za Milan i Atalantu, a ispred njega su samo Marcelo Brozović s 261 i nedavno umirovljeni Milan Badelj s 273 nastupa za talijanske klubove.

Tomislav Rukavina (50) nekada je bio nogometaš talijanskog prvoligaša Venezije, te također, hrvatski reprezentativac. Dobro je upućen u zbivanja u talijanskom nogometu, u ligi koja je prema koeficijentu na Uefinoj rang-listi ima drugi najviši rejting u Europi, iza engleske Premier lige.

– Talijanska liga posljednjih se godina strahovito dignula kvalitetom. Talijanske momčadi više ne robuju onim okovima strogo taktičkog, defenzivnog nogometa. Serie A sada je postala liga koja je razvojna, pa i gledljiva i atraktivna. Evo, klubovi koji nisu iz najužeg kruga najvećih i najtrofejnijih, poput Napolija i Atalante, s igračima koji nisu toliko poznati, ali se u njihovu sustavu igre odlično snalaze, plijene pozornost svojim atraktivnim nastupima. Pa i ostvaruju vrhunske rezultate u europskim natjecanjima – kaže Rukavina i nastavlja:

– U tom smislu, ako su sedmorica naših reprezentativaca u talijanskim klubovima, to je dokaz njihove kvalitete. To je i te kako pozitivno, i za njih, i za reprezentaciju.

Kako će se nastupi u talijanskim klubovima odraziti na razvoj budućih nositelja reprezentacije, Petra Sučića i Martina Baturine?

– Vjerujem pozitivno, budući da obojica posjeduju kvalitetu za tu razinu nogometa. Cijene koje su njih dvojica postigla na tržištu govore koliko Talijani vjeruju u njih. Naravno da će i Petru i Martinu trebati određeno vrijeme za prilagodbu, osobito Martinu, koji sada manje igra za Como. Ali, on će proigrati i razigrati čim ulovi ritam utakmica i prilagodi se tom čvršćem i bržem nogometu. Martin će svojim talentom i kvalitetom vrlo brzo iskočiti. A što se tiče Sučića, on je možda za sve nas iznenađenje, s obzirom na to da je iznenada dobio šansu u prvoj momčadi Intera, i odmah ju je iskoristio. Petar samo mora uvijek imati na umu kako opuštanja nikako ne smije biti, jer Inter je velik klub koji u svakom prijelaznom roku dovede nekoliko vrhunskih igrača. Ono što si u Interu danas ne mora značiti da ćeš biti i sutra – napominje Rukavina.

Luka Modrić u Milanu koji ne igra europske utakmice neće imati onakav fond nastupa koji je imao u Real Madridu. Je li i to nešto što ide na ruku 40-godišnjaku u sezoni prije Svjetskog prvenstva?

– Čim je Milan – klub koji može dovesti gotovo svakog igrača – posegnuo za Modrićem, to znači da oni savršeno dobro znaju što im donosi, bez obzira na njegove godine. I on to već demonstrira. Znate kako s kaže; za igrača nisu važne njegove godine, nego ono što on pokazuje na terenu. Naravno da Milan nije na onoj razini na kojoj je Real Madrid, pa će Luka tu dominirati svojom kvalitetom. Tu je i još jedan Milanov plan s Lukom u kojemu dobivaju s njim i izvan terena; on će kao svojevrsni mentor pomoći razvoju njihovih mlađih igrača – dodao je Rukavina.

Talijanska liga nije oduvijek bila najizdašniji resurs hrvatskih izbornika. Nekada je primat držala njemačka Bundesliga, a čini se kako je prekretnica nastala na Svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji kada je Dalić pozvao čak šestoricu igrača iz Serie A: Brozovića i Perišića (Inter), Strinića (Sampdoria), N. Kalinića (Milan), Mandžukića (Juventus) i Badelja (Fiorentina). Izuzev nečasno otpuštenog Kalinića, preostala petorica dala su značajan doprinos svjetskom srebru.

Nije novost da hrvatskih nogometaša ima najviše u svim ligama petice, čak 15 (u Engleskoj 3, u Njemačkoj 11, u Španjolskoj 5, u Francuskoj 0), ali je zanimljivost kako samo pet nacija, Francuzi (30), Španjolci (27), Argentinci (21), Nizozemci (18) i Brazilci (16) imaju više igrača u Serie A od Hrvata. Izuzmemo li talijanske stručnjake, po dvojicu trenera u klubovima Serie A dale su samo Španjolska (Cuesta – Parma, Fabregas – Como) i Hrvatska (Tudor – Juventus, Jurić – Atalanta).