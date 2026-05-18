Slavni sportaš završio u kolicima, objavio prvu fotografiju nakon strašne tragedije

Prošlo je mjesec dana otkako je sportski svijet potresla vijest o teškoj nesreći jednog od najvećih slovenskih sportaša, Roberta Kranjeca. Bivši svjetski prvak u skijaškim letovima sada se prvi put pojavio u javnosti putem objave na Instagramu, a prizor je istovremeno ohrabrujući i duboko zabrinjavajuć. Na fotografiji Kranjec pozira s osmijehom, u društvu slovenskog biciklista Luke Mezgeca, koji ga je posjetio tijekom oporavka i darovao mu dres svoje ekipe Jayco-AlUla. No, osmijeh ne može sakriti surovu stvarnost - Kranjec se nalazi u invalidskim kolicima, što svjedoči o ozbiljnosti ozljeda koje je zadobio.

Podsjetimo, nesreća se dogodila sredinom travnja na području Spodnje Lipnice, kada je Kranjec tijekom rekreacijske vožnje biciklom izgubio kontrolu, prešao na suprotnu stranu ceste, udario u rubnik i teško pao. Policijsko izvješće koje je uslijedilo otkrilo je šokantne detalje. U trenutku nesreće, Kranjec je bio pod znatnim utjecajem alkohola, s izmjerenih 2,5 promila alkohola u krvi, zbog čega je protiv njega pokrenut i prekršajni postupak. Slovenski mediji navode da je, unatoč alkoholiziranosti, vozio nevjerojatno brzo, s prosječnom brzinom od 37,3 km/h na dionici dugoj preko trinaest kilometara, a u jednom je trenutku dosegao brzinu od čak 58,2 km/h.

Zbog težine ozljeda, hitno je prevezen u bolnicu u Jesenicama, no ubrzo je helikopterom prebačen u Sveučilišni klinički centar u Ljubljani. Ondje je podvrgnut operaciji kralježnice zbog prijeloma dva kralješka. Stanje mu je u početku bilo iznimno ozbiljno, no nakon operativnog zahvata se stabiliziralo. Liječnici su optimistični i vjeruju da će ponovno moći normalno hodati, no put do toga bit će dugotrajan. Iz Slovenskog skijaškog saveza poručili su kako je pred njim zahtjevan proces oporavka te su zamolili javnost za poštivanje njegove privatnosti u ovim teškim trenucima.

Njegov izostanak velik je udarac za slovensku reprezentaciju, gdje je radio kao tehnički stručnjak za opremu. "Definitivno se njegova odsutnost osjeti. No, sada je najvažnije da se Robi oporavi. Operacija je uspjela i sada radi na rehabilitaciji. Mi ćemo u ekipi stvari već nekako pokrpati, ključno je da on ozdravi", izjavio je glavni trener Robert Hrgota. Njegov kolega Domen Prevc dodao je kako će Kranjecu biti potrebna sva podrška, osobito kada prođe prvi val posjeta. U međuvremenu, poruke podrške stižu sa svih strana, a jedna od najemotivnijih bila je ona slovenskog političara Zorana Stevanovića: "Frende moj, ti samo preživi."