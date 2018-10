Slavni sportaš tajno ljetuje u Hrvatskoj: Otkrio što ga je posebno oduševilo

Prvak svijeta, najbolji na planetu. Ta igra, koju Lewis Hamilton igra, podrazumijeva raditi krugove. Ne (samo) na stazi, već krugove – oko planeta. Melbourne, Šangaj, Soči, Meksiko City, São Paulo... Skakuće od kontinenta na kontinent. Pa tako u krug i u nedogled, eto, više od desetljeća. A kad stane, što onda?

– Hrvatska! – kaže Hamilton.

Zgodno, zar ne? Od svih mjesta na svijetu kamo taj dečko može otići, od Sejšela, Havaja do Tibeta, mjesto za bijeg od svega traži – kod nas. Najbrži čovjek planeta, Fangio našeg doba, kad stane – stane u Hrvatskoj.

– Kad trebam mir, kad je vrijeme u kojem mogu malo odahnuti, ja odmah dođem k vama! I to inkognito – kazao je Hamilton u druženju s Davorinom Štetnerom, dugogodišnjim vlasnikom TV prava za Formulu 1. Sretali su se u više navrata, u Monzi, Londonu, Meksiku, Australiji...

Na Jadranu slavim godišnjicu

– Lewis je super jednostavna osoba, jako je skroman, totalna je razlika od onoga što se o njemu pojavljuje u medijima. Ugodan sugovornik, vrlo je otvoren u svim susretima. U tom svijetu otvoreniji su svi iza kamera. Upoznali smo se u Monzi, pa se sreli u Meksiku, Londonu, a posljednji smo se put vidjeli ove godine u Australiji – kaže Štetner.

Prisjetio se njihova razgovora o našoj zemlji (može se pogledati i na YouTubeu, da ne bude rekla-kazala), a u kojem mu je Lewis Hamilton rekao:

– Kad me prijatelji pitaju: “Lewis, kamo da odemo na odmor?” ja im kažem: “U Hrvatsku. Ako tražite mjesto na kojem vas neće fotografirati i na kojem ćete imati mir, a usto je apsolutno prekrasno, morate u – Hrvatsku.” Uostalom, 2014. godine sam slavio i – godišnjicu sa svojom djevojkom u Hrvatskoj. Tada smo vrijeme provodili na moru, plovili oko otoka. Bilo je – vau! Hrvatska je zaista jedno od najljepših mjesta na planetu – kaže Hamilton.

Plovio je – oko Hvara. Ali, i istraživao okolicu Splita, Dalmatinske zagore...

– Vozio sam se mjestima u unutrašnjosti Dalmacije, u kojima se baš ništa nije događalo. Snimio sam neke nevjerojatne fotografije, baš je bilo vrijeme zalaska sunca; to je prekrasno mjesto. More je odlično, tamo gdje sam bio, oko otoka (Hvara), more je bilo savršeno mirno. Volim skijati na vodi, a Jadran je za to idealan. A more je kristalno čisto. Za mene je taj mir neprocjenjiv. I još jedna stvar, nema – paparazza!

U ovoj priči ništa nije čudno, znamo da su upravo mnogi vozači formule 1 dolazili k nama. Neke bi dovodio Bernie Ecclestone, poput Sebastiana Vettela koji je, kad je bio prvak, vrijeme provodio na Petari, a neki su došli sami. Recimo, braća Schumacher u Vižintini Vrhima u Istri imaju i – vilu kojom se koriste. Ralf je stalni gost, a “pravi Schumacher” dolazio je k njemu ljeti u goste...

I Flavio Briatore bio je čest gost pa se, eto ovog ljeta, u Dubrovniku kupala i njegova Naomi Campbell. Da ne spominjemo Demi Moore, dečke iz U2... No, Hamilton je među rijetkima koji o svojim posjetima našoj zemlji – otvoreno govore.

– Eto, prije dvije godine prije našeg “godišnjeg” pobijedio sam na Velikoj nagradi Austrije. Primio sam pehar i odmah nakon toga odjurio na aerodrom i odletio za Split. E, to je ono čemu se ja veselim... Doći ću i sljedećeg ljeta.

U razgovoru je, eto, pogledao Hamilton u budućnost.

Klincima treba pomagati

– Kad završim karijeru, jednog dana, udaljit ću se od svega. Utrke više neću ni gledati. Uvijek sam osjećao pritisak da moram uspjeti. Katkad mi je to bilo previše, mislio sam da nikad neću uspjeti, da ću morati odustati od svega. I uspio sam, uživam. Ali, ipak, ponekad želim drugačiji život. Želio bih živjeti na drugom mjestu, možda otići nekamo surfati godinu dana. Od osme se godine utrkujem i to je jedino što u životu znam raditi. Moji prijatelji žive drugačijim životima. I ponekad im zavidim. Oni zavide meni što radim ono što radim, a ja zavidim njima – na mirnom životu – kazao je Hamilton.

Čovjek koji se s njime družio, Davorin Štetner nam je rekao:

– Kad sam spomenuo Hrvatsku, otvorio se, rekao mi je kako obožava našu zemlju. Ispričao je kako je mnogo puta bio u Hrvatskoj, i rekao da zamalo svake godine dolazi na ljetovanje, na privatnoj jahti. Omiljen mu je Hvar i njegov akvatorij jer voli vodene sportove, a ovdje je pronašao mir za skijanje na vodi. Istraživao je i unutrašnjost. Uostalom, čak me i Nico Rosberg zamolio da mu na mail pošaljem prijedloge kamo bi mogao otići kad dođe u Hrvatsku. Poručio sam mu da obvezno posjeti uvalu Nečujam na Šolti, da prođe Elafite – Koločep, Lopud i Šipan, ali i da posjeti Šibenik.

Foto: Reuters/Pixsell

Kakav je Hamilton privatno?

– Običan tip. Traperice i majica, sponzorska. Dečko iz kvarta. Sreli smo se 2016. godine u Londonu, na privatnoj stazi Mercedesa. Tamo me je i provozao. A kad te vozi svjetski prvak, e to je doživljaj... Sjeli smo u Mercedes C63 AMG, ja na suvozačevo sjedalo, potpuno opušteno. Bez kacige. Hamilton me pitao: “Hoćeš li da se vozimo brzo ili sporije?” Rekao sam mu: “Stisni gas do kraja!”

– Stisnuo je gas do kraja. Bila je to brutalna vožnja, uvjeren sam da je automobilu nakon nekoliko krugova trebalo mijenjati sve gume. Vozio me na stazi za karting. Maloj, uskoj, gdje prolaze karting vozila, a on je to proletio regularnim automobilom. Sve je letjelo po autu. Pitao nas je: “Je l’ vam vozač dobar?” Čovjek stigne pričati, sve leti, pogled ti je od brzine mutan, ali on kaže: “Ma ovo je ništa prema vožnji u jednosjedu. Ne može se osjećaj u automobilu i bolidu usporediti.” Rekao je to miran kao da stojimo na semaforu – ispričao je Štetner.

S budućim peterostrukim prvakom svijeta bio je i u Meksiku..

– Njegov mi je mehaničar, nakon pobjede u Meksiku, čak i dao pehar, pa smo se skupa fotografirali. Dragi su to dečki. Uostalom, kad smo radili intervju, bio je vrlo opušten, nije se požurivao, rekao je da ima vremena koliko god treba. Odgovarao je tada na sva pitanje, ništa nije preskakao. U njihovim razgovorima spominjao se i – Kreator Racing Team. Momčad koju vodi Štetner.

– Rekao mi je: “Klincima treba pomagati. Tu cijela priča kreće. Eto meni je idol bio Ayrton Senna, njega sam vikendima gledao kako se utrkuje s ocem. Tata je kupio karting, a ja sam se kao klinac volio utrkivati, sudarati, nadmudrivati. Nije znao što bismo radili, pa je zaključio da je odlazak na utrke kartinga idealna stvar za naša vikend-druženja. Bio je to najbolji hobi.

Hamilton bi, vrlo vjerojatno, mogao za dvije godine – dostići i Michaela Schumachera, apsolutnog rekordera sa sedam titula prvaka. Može li to?

– Potpuno sam uvjeren da će Hamilton nadmašiti i velikana, najvećeg dosad, Schumachera. Dečko je predan, ima vrhunski tim i apsolutno je predan tom pozivu. Uostalom, ima i gard. Fajter je na stazi, ima i – karizmu. Usporedio je jednom uspjeh sa santom leda. Ta metafora i te kako ima smisla. Kazao je: “Zamisli santu leda. Ona je golema, ispod površine su velike nakupine leda koje plutaju u moru. A na vrhu, eto tek mali dio koji ljudi vide. Isto je s uspjehom. Mnogi vide samo moju završnu priču, samo vrh sante. A ne vide rizike, koncentraciju, upornost, ciljeve, padove, žrtvu, težak posao... A ljudi vide tek – uspjeh. I misle, lako je njemu. Jest, ali nedostaje normalan život. Samo to...

