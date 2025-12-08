Naši Portali
Nogomet

Nikada nećete pogoditi koga Đoković vidi u finalu SP-a

Autor
Damir Mrvec
08.12.2025.
u 14:49

Poznato je da Novak Đoković, jedan od najboljih tenisača svijeta voli pratiti razne sportove. Jedan od sportova koje pomno prati je i nogomet. U vrijeme ždrijeba za svjetsko prvenstvo koje se održalo u Washingtonu bio je na posljednjoj utrci sezone Formule 1 u Dubaiju

Poznato je da Novak Đoković, jedan od najboljih tenisača svijeta voli pratiti razne sportove. Jedan od sportova koje pomno prati je i nogomet. U vrijeme ždrijeba za svjetsko prvenstvo koje se održalo u Washingtonu, a koje će se sljedeće godine igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi, bio je na posljednjoj utrci sezone Formule 1 u Dubaiju. Tamo ga je novinar pitao tko će igrati u finalu, a Novak je spremno odgovorio: 
 - U finalu će igrati Portugal i Meksiko. Na kraju će slaviti Portugalci i tako postati svjetski prvaci - rekao je Novak Đoković, a onda dodao nakon čuđenja novinara zbog izbora Meksika.
 - Ponavljam, bit ću hrabar po tom pitanju. Portugal i Meksiko u finalu, Portugal osvaja – zaključio je Nole.

