Nikada nećete pogoditi koga Đoković vidi u finalu SP-a

Poznato je da Novak Đoković, jedan od najboljih tenisača svijeta voli pratiti razne sportove. Jedan od sportova koje pomno prati je i nogomet. U vrijeme ždrijeba za svjetsko prvenstvo koje se održalo u Washingtonu, a koje će se sljedeće godine igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi, bio je na posljednjoj utrci sezone Formule 1 u Dubaiju. Tamo ga je novinar pitao tko će igrati u finalu, a Novak je spremno odgovorio:
- U finalu će igrati Portugal i Meksiko. Na kraju će slaviti Portugalci i tako postati svjetski prvaci - rekao je Novak Đoković, a onda dodao nakon čuđenja novinara zbog izbora Meksika.
- Ponavljam, bit ću hrabar po tom pitanju. Portugal i Meksiko u finalu, Portugal osvaja – zaključio je Nole.
U ZAGREBU
FOTO Severina u pratnji odvjetnika došla na suđenje, a pozornost je privukla svojim kaputom
Video sadržaj
PRIJE 13 GODINA
FOTO Snježna oluja pogodila Zagreb: Promet je stao, ovakve količine snijega dugo se nisu vidjele
IZ 'GILMOREICA'
FOTO Nema šanse da biste prepoznali ovu glumicu na novim slikama, izgubila je 45 kg i potpuno se promijenila
Veliki vodič kroz Advent u Zagrebu