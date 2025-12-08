Kaos u Liverpoolu! Klub prekrižio najveću zvijezdu, neće ni putovati na utakmicu s Interom

Sutra je ne rasporedu devet utakmica 6. kola Lige prvaka, a derbi večeri u Milanu igraju Inter i Liverpool. Mogla bi to biti jedna od posljednjih utakmica Arnea Slota na klupi, jer Nizozemac već ozbiljno "visi", a novi poraz samo bi ga približio izlaznim vratima.

Prema pisanju Engleza, na put za Milano nije krenuo Mohamed Salah, što sugerira da je Uprava u sukobu između trenera i najboljeg igrača stala na stranu Slota. Što i ne čudi, jer Salah je proteklih dana bio jako kritičan prema Upravi, poručivši da su zaboravili sve dobro što je sve napravio za klub.

U posljednjem ligaškom remiju protiv Leedsa (3:3) Salah nije ulazio u igru, iako je Liverpool vodio 2:0 i 3:2, a na kraju izgubio dva važna boda. Nova frustracija samo je dodatno zakuhala napetosti između njega i trenera Arnea Slota.

- Treći put na klupi? Mislim da mi se to nikad u karijeri nije dogodilo. Jako sam razočaran. Klub me bacio pod autobus - rekao je Salah novinarima nakon utakmice.

Egipćanin tvrdi kako je izgubio odnos s trenerom iako su ljetos postojala, kako kaže, brojna obećanja o njegovoj ulozi u momčadi. "Sada sam tri utakmice zaredom na klupi. Ne mogu reći da su ispunili ono što su obećali."

Salah je nagovijestio da bi utakmica protiv Brightona 13. prosinca mogla biti njegova posljednja na Anfieldu prije odlaska na Afrički kup nacija – i potencijalnog odlaska iz kluba:

- Rekao sam obitelji da dođu na Brighton. Ne znam hoću li igrati, ali želim uživati. Možda će to biti moj oproštaj s Anfieldom.

Salah je u Liverpool stigao 2017. godine i postao klupska legenda, najbolji strijelac u eri Jürgena Kloppa i ključna figura u osvajanju Premier lige i Lige prvaka. No, pod vodstvom novog trenera Slota njegova je uloga očito sve manja.

- Ovo nije prihvatljivo. Znam što sam dao ovom klubu. A sada sam ja problem? Jamie Carragher će me sutra opet kritizirati, ali to je u redu. Samo želim poštovanje - zaključio je Salah.