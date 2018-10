Ronaldo otkrio krivca za odlazak iz Reala: Natjerao me da odem!

Cristiano Ronaldo ovog je ljeta u transferu od 100 milijuna eura napustio Real i otišao u Juventus.

Za France Football Portugalac je napokon otkrio tko je krivac što je napustio kraljevski klub.

– Osjetio sam u klubu, a pogotovo u odnosu predsjednika, da me više ne smatraju onakvim kakav sam bio godinama. U prvih četiri, pet sezona bio sam ''Cristiano Ronaldo''. Poslije toga sve manje sam to bio. Predsjednik (op.a. Florentino Perez) me više nije gledao istim očima, kao igrača koji je nezamjenjiv u momčadi. To me je natjeralo da odem – rekao je Ronaldo pa nastavio:

– Često sam u novinama čitao priče kako sam tražio odlazak iz Reala. To je samo dijelom točno. A istina je da nisam osjećao da me predsjednik i dalje podržava. Da je u pitanju novac, otišao bih u Kinu, gdje bih zarađivao pet puta više nego u Juventusu. U Realu sam zarađivao kao i u Torinu, ako ne i više. Razlika je u tome što me je Juventus baš želio, to su mi jasno stavili do znanja.

Poručio je Portugalac zašto je zaslužio Zlatnu loptu ispred Luke Modrića.

– Da, smatram da sam je ja zaslužio. Moj san je osvojiti šestu Zlatnu loptu i prestići Lionela Messija.

Ronaldo je posljednjih tjedana punio novinske stupce i navodnim silovanjem u Las Vegasu 2009. godine.

– Naravno da me to pogađa jer utječe na moj život. Imam partnericu, četvero djece, majku koja je u godinama, sestre, brata, obitelj s kojom sam blizak. Da ne pričam o svojoj reputaciji, da sam nekome uzor... Zamislite što znači kada vas netko optuži za silovanje, bilo da ste to napravili i niste. Znam tko sam i što sam napravio. Istina će izaći na vidjelo i svi ljudi koji me sada kritiziraju, koji sve to pretvaraju u cirkus, vidjet će što će biti – zaključio je napadač Juventusa.

>> Pogledajte i kako Bolt ismijava Pogbu